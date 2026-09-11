Chậm tiến độ thi công và giải ngân tại Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh

Sau gần 1 năm khởi công (tháng 7/2025), Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 đến nay kết quả triển khai vẫn chưa đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch tiến độ đề ra.

Cụ thể, theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, hiện sản lượng thực hiện khoảng 1.006/3.228 tỷ đồng, đạt khoảng 31,17%, chậm khoảng 1,77% so với kế hoạch; kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 khoảng 448/1.213 tỷ đồng, đạt khoảng 37%, chậm khoảng 8% so với kế hoạch.

Về nguồn vật liệu đá, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thống nhất chủ trương cho phép điều chuyển khối lượng đá từ mỏ đá Trà Đuốc Lớn để phục vụ thi công dự án nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Đánh giá việc chậm khai thác nguồn vật liệu đá tại mỏ Trà Đuốc Lớn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công, giải ngân của dự án, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tích cực, chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị của tỉnh An Giang sớm hoàn thành các thủ tục khai thác mỏ đá Trà Đuốc Lớn phục vụ thi công dự án.

Do vậy, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận quyết liệt chỉ đạo nhà thầu huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, máy móc thiết bị, nhân công, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công và các thủ tục nghiệm thu, thanh toán đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đã bố trí theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Trong đó, chủ đầu tư tập trung chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu hoàn thiện các hồ sơ nội nghiệp, nghiệm thu, thanh toán để tăng cường giải ngân trong tháng 9/2026 bù lại giai đoạn đã bị chậm trước đây với mục tiêu thanh toán tối đa sản lượng thi công đã hoàn thành chưa được thanh toán (còn khoảng 401 tỷ đồng).

Dự án đường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 là một phần của tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây, được đầu tư phân kỳ với quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 6.100 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài gần 26,6km, kết nối với tuyến quốc lộ N2 tại xã Đốc Binh Kiều (xã Mỹ An cũ), điểm cuối tại nút giao An Bình, kết nối tuyến Cao Lãnh-Lộ Tẻ, tuyến tránh Cao Lãnh và Quốc lộ 30 (phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp).

Dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) là chủ đầu tư. Liên danh nhà thầu Dongbu-VNCN E&C thi công. Tuyến cao tốc khởi công tháng 7/2025, dự kiến hoàn thành tháng 8/2028./.

Thi công xuyên lễ tại công trường Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh ở Đồng Tháp Cán bộ, kỹ sư, công nhân công trường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh thi công xuyên lễ Quốc khánh, đảm bảo tiến độ thi công, sớm đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long.