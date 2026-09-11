Vietnam Airlines mở rộng đội bay thân rộng sau năm 2030, đón tăng trưởng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Vietnam Airlines và Airbus đã trao Biên bản ghi nhớ về việc chào bán 5 máy bay A350-900 cho Vietnam Airlines. Số máy bay này dự kiến được giao trong giai đoạn 2033-2034.

Vietnam Airlines đã xác định đầu tư 30 máy bay thân rộng sau năm 2030 là dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển đội bay. Kế hoạch này nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh của thị trường quốc tế, nâng cao khả năng khai thác các đường bay tầm trung và xa, củng cố sức cạnh tranh của Hãng hàng không Quốc gia.

Việc bổ sung số lượng lớn máy bay thường cần nhiều năm, từ lựa chọn chủng loại, xây dựng phương án tài chính, đàm phán với nhà sản xuất đến tiếp nhận, huấn luyện và bảo dưỡng. Khi các hãng hàng không đẩy mạnh đầu tư sau giai đoạn phục hồi, chuẩn bị sớm giúp Vietnam Airlines chủ động hơn về cơ hội và nguồn lực khai thác.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết với các đường bay quốc tế tầm trung và xa, chất lượng sản phẩm, hiệu quả vận hành và sự ổn định của đội bay là những yếu tố có ý nghĩa quyết định. Biên bản ghi nhớ với Airbus là cơ sở để hai bên tiếp tục nghiên cứu phương án hợp tác phù hợp, qua đó giúp Vietnam Airlines chuẩn bị tốt hơn cho tăng trưởng và cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Khẳng định Vietnam Airlines là đối tác lâu năm và quan trọng của Airbus tại Việt Nam, theo ông Benoît de Saint-Exupéry, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách Kinh doanh máy bay thương mại của Airbus, với khả năng khai thác các đường bay dài và hiệu quả vận hành, A350-900 sẽ đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines trong những năm tới. Airbus mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Vietnam Airlines trong quá trình phát triển và hiện đại hóa đội bay.

Để đáp ứng yêu cầu trước mắt, Vietnam Airlines tiếp tục thuê bổ sung máy bay phù hợp cho các đường bay quốc tế, phục vụ nhu cầu đi lại và kết nối đang phục hồi mạnh. Kế hoạch này giúp Hãng chủ động hơn trong cân đối nguồn lực, nâng chất lượng sản phẩm và duy trì lịch bay ổn định, song song với định hướng đầu tư dài hạn.

Trên thị trường máy bay thân rộng, Airbus A350 là một trong những dòng máy bay thế hệ mới thành công trên thế giới, với hơn 730 chiếc đang trong đội bay của các hãng hàng không toàn cầu. Dòng máy bay này được nhiều hãng lựa chọn cho các đường bay dài nhờ tầm bay xa, tiết kiệm nhiên liệu và thiết kế khoang khách hiện đại.

Quan hệ hợp tác với Airbus đã được Vietnam Airlines duy trì trong nhiều năm qua, từ bảo dưỡng kỹ thuật đến quản lý vận hành. Hiện Hãng khai thác 81 máy bay do Airbus sản xuất, gồm 67 chiếc A320, A321 và 14 chiếc A350.

Vietnam Airlines là hãng hàng không thứ hai trên thế giới đưa Airbus A350-900 vào khai thác từ năm 2015. Dòng máy bay này hiện giữ vai trò quan trọng trên các đường bay quốc tế dài. Việc nghiên cứu bổ sung cùng loại giúp Hãng duy trì tính đồng bộ trong khai thác, huấn luyện, kỹ thuật và bảo dưỡng./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước Chiều 10/9, giờ địa phương, tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron chứng kiến Lễ trao văn kiện và thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.