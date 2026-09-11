Không để tái diễn chậm tiến độ các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ.

Theo đó, đến thời điểm hiện nay, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật khoảng 3.345km đường bộ cao tốc, Bộ Xây dựng và các địa phương đang triển khai thi công 1.870km, tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ còn nhiều tồn tại, chưa đồng bộ; mới duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông; tiến độ triển khai xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông còn chậm (mới hoàn thành, đang khai thác 7/36 trạm).

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhìn nhận quá trình triển khai các trạm dừng nghỉ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong khâu lựa chọn hình thức đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng chậm; thủ tục giao đất, thuê đất chưa thống nhất; một số nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm trong việc triển khai các thủ tục đầu tư, lúng túng trong công tác chỉ đạo, điều hành tại công trường, đặc biệt khi vướng các thủ tục liên quan đến mặt bằng, nguồn vật liệu, điều chỉnh thiết kế, phát sinh vấn đề kỹ thuật,… nên đến nay nhiều trạm chưa hoàn thành đồng bộ với các tuyến cao tốc, chưa đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc khi đưa vào khai thác.

Để kịp thời khắc phục, không để lặp lại các tồn tại, bất cập trong việc triển khai thực hiện đầu tư trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, tổng kết quá trình triển khai thực hiện các trạm dừng nghỉ trong thời gian qua, nhận diện các vấn đề tồn tại, bất cập, đặc biệt là hình thức đầu tư, báo cáo, đề xuất Bộ Xây dựng trong tháng 9/2026 phương án triển khai thực hiện đối với các trạm dừng nghỉ trong thời gian tới, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khai thác đồng bộ với các tuyến cao tốc, đáp ứng nhu cầu của người dân và phương tiện lưu thông.

Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương rà soát, tham mưu Bộ Xây dựng phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc còn lại làm cơ sở triển khai đầu tư đồng bộ với các tuyến cao tốc.

Cơ quan này được giao chủ động làm việc với các địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục giao đất, thuê đất để nhà đầu tư sớm nhận đủ mặt bằng triển khai thi công.

Cục Đường bộ chỉ đạo nhà đầu tư các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông và các đơn vị có liên quan rà soát tiến độ, xây dựng kế hoạch chi tiết và tập trung tối đa nguồn lực, bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thêm mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn bộ các hạng mục của các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng, bảo đảm cung cấp đầy đủ dịch vụ phục vụ người dân và phương tiện lưu thông trên cao tốc.

“Các nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm theo hợp đồng đã ký kết và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, không để tái diễn các nguyên nhân, tồn tại đã dẫn đến chậm tiến độ trong thời gian qua; rà soát toàn bộ các điều khoản hợp đồng và các quy định pháp luật có liên quan để xem xét, xử lý trách nhiệm của nhà đầu tư trong trường hợp tiếp tục chậm tiến độ hoàn thành, đưa các trạm dừng nghỉ vào khai thác, có nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình vận hành, khai thác các dự án đường cao tốc,” lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định.

Cục Đường bộ đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống trạm sạc điện tại 21 trạm trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông, bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng./.

Hoàn thành 19 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam trong năm nay Với các trạm chỉ hoàn thành dịch vụ công thiết yếu, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư phải nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành toàn bộ trong năm nay theo đúng kế hoạch.