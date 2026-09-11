Bảo hiểm xã hội: Kiểm tra việc đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi liên tục

Ngày 11/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người thuộc nhóm tự đóng bảo hiểm y tế gia hạn trước khi thẻ hết giá trị sử dụng và kiểm tra thông tin sau khi đóng tiền.

Theo đó, người tham gia có thể thực hiện qua Cổng Dịch vụ công, ứng dụng ngân hàng có tích hợp dịch vụ thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng đồng thời theo dõi quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ trên các kênh chính thức.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý ứng dụng ngân hàng là một kênh thực hiện giao dịch đóng/gia hạn bảo hiểm y tế; VssID - Bảo hiểm xã hội số và VNeID là các kênh thuận tiện để kiểm tra, sử dụng thông tin thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, người tham gia nên phân biệt hai nhóm tiện ích này để thực hiện đúng nhu cầu.

Hiện, người tham gia bảo hiểm y tế có thể theo dõi, kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức.

Trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, người dân đăng nhập tài khoản để theo dõi thông tin quá trình tham gia; tại mục “Thẻ bảo hiểm y tế” có thể kiểm tra thông tin thẻ, giá trị sử dụng và quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế.

Trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người dân truy cập baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Tra cứu trực tuyến” và “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế,” để nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Kết quả tra cứu thể hiện các thông tin chính (như giá trị sử dụng thẻ, nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và thời điểm đủ 5 năm liên tục).

Trên ứng dụng VNeID với trường hợp thông tin bảo hiểm y tế đã được tích hợp, người dùng vào “Ví giấy tờ," chọn “Thẻ bảo hiểm y tế” để kiểm tra thông tin thẻ.

Tại tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900 9068 hoặc liên hệ trực tiếp Cơ quan Bảo hiểm xã hội, người dân sẽ được hỗ trợ tra cứu, đối chiếu khi thông tin chưa được cập nhật hoặc có dấu hiệu chưa chính xác.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân hình thành thói quen kiểm tra giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trước thời điểm thẻ cũ hết hạn và kiểm tra lại sau khi hoàn tất giao dịch đóng/gia hạn. Khi phát hiện dữ liệu chưa được cập nhật hoặc không khớp với chứng từ đã nộp, cần giữ lại biên lai, chứng từ/mã giao dịch và liên hệ ngay với nơi đã tiếp nhận tiền hoặc Cơ quan Bảo hiểm xã hội để được kiểm tra, xử lý. Việc phát hiện sớm vướng mắc giúp hạn chế nguy cơ gián đoạn giá trị sử dụng thẻ và bảo đảm đầy đủ quyền lợi khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tiếp tục hoàn thiện các kênh dịch vụ công, ứng dụng số và tăng cường quản lý hoạt động của các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, hướng tới mục tiêu phục vụ người tham gia thuận tiện, minh bạch, an toàn, đồng thời bảo đảm quá trình tham gia, dữ liệu đóng-hưởng và quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân được ghi nhận đầy đủ, liên tục./.

Chuyển đổi số định danh cá nhân thay cho mã số bảo hiểm xã hội từ tháng Chín Từ tháng 9/2026, một số quy định mới liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý, chi trả các chế độ an sinh xã hội chính thức được triển khai.