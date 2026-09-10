Bệnh viện E phối hợp công an vụ làm rõ vấn đề “kẹp tiền” để được xạ trị sớm

Ngày 10/9, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, bệnh viện đã có công văn gửi đến Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Hà Nội) về những nội dung liên quan đến vụ việc đăng tải, phản ánh trên báo chí về việc tại Khoa Xạ trị có hiện tượng nhân viên nhận tiền của người bệnh để được xạ trị sớm.

Theo Giám đốc Bệnh viện E, ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc điều trị tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh, đồng thời đang phối hợp, làm việc với cơ quan an ninh, Ban thanh tra nhân dân và các đơn vị liên quan trong Bệnh viện để làm rõ nội dung sự việc, xác minh trách nhiệm các cá nhân theo quy định.

Hình ảnh trong clip mà báo chí cung cấp cho thấy các nhân viên có cầm số tiền người bệnh kẹp trong sổ hẹn xạ (mỗi lần 50.000-100.000 đồng). Ngay khi tiếp nhận thông tin, ban lãnh đạo bệnh viện đã họp khẩn với Khoa Xạ trị để tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Theo Giám đốc Bệnh viện E, bệnh viện xác định đây là sự việc rất nghiêm trọng, vi phạm các quy định của bệnh viện, của ngành y tế, ảnh hưởng đến người bệnh và uy tín của bệnh viện. Ban giám đốc đã yêu cầu các cá nhân liên quan làm bản tường trình toàn bộ vụ việc.

Bệnh viện bước đầu xác định được 5 cá nhân liên quan được phân công làm việc tại phòng điều khiển máy gia tốc xạ trị, nhưng có một người không xuất hiện trong clip được cung cấp.

Trong bản tường trình, các nhân viên nói trên khẳng định không cố tình chèo kéo, gây khó khăn hay vòi vĩnh người bệnh. Việc người bệnh kẹp tiền trong sổ xạ, nhân viên không được biết và xác nhận một số ca có nhận quà cảm ơn của người bệnh sau khi xạ trị xong.

Lãnh đạo Bệnh viện E cho biết, căn cứ kết quả xác minh và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, Bệnh viện sẽ áp dụng nghiêm các chế tài, hình thức xử lý kỷ luật và biện pháp xử phạt theo đúng quy định, thẩm quyền đối với các cá nhân có sai phạm./.

Bộ Y tế: Yêu cầu xác minh thông tin muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ xạ trị Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện E chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định (nếu có), đồng thời công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý.