Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Ngày Sơ cấp cứu thế giới 2026

Ngày 10/9, tại Phú Thọ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 tại Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên với chủ đề "Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư."

Hoạt động này là nội dung thiết thực nằm trong đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng," hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026).

Chủ đề "Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư" phản ánh đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn. Trong quá trình di chuyển học tập, lao động hay di dời do thiên tai, người dân, đặc biệt là lao động di cư rất dễ gặp rủi ro về tai nạn giao thông, tai nạn lao động, kiệt sức... trong khi khả năng tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế. Thông điệp của chương trình nhấn mạnh: Dù ở đâu hay trên hành trình nào, mọi người đều cần có cơ hội tiếp cận kiến thức và sự hỗ trợ sơ cấp cứu kịp thời.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh: "Biết sơ cấp cứu là tốt, nhưng biết và sẵn sàng hành động mới thực sự có ý nghĩa . Mỗi người biết sơ cấp cứu sẽ có thêm một cơ hội giúp đỡ người khác . Nhiều người cùng biết sơ cấp cứu sẽ tạo nên một cộng đồng an toàn hơn, chủ động hơn và nhân ái hơn."

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện lần này là hoạt động thao diễn kỹ thuật hồi sinh tim phổi và Ngày hội thực hành kỹ năng sơ cấp cứu theo mô hình 05 trạm trải nghiệm .

Tại đây, người tham gia được các hướng dẫn viên trực tiếp cầm tay chỉ việc, thực hành kỹ năng xử trí dị vật đường thở, sơ cứu ngừng thở - ngừng tim, sơ cứu chảy máu, băng bó vết thương, cố định chấn thương xương khớp và vận chuyển nạn nhân an toàn .

Bên cạnh đó, người dân còn được hướng dẫn xử trí các tình huống sức khỏe thường gặp khi di chuyển như say nắng, đột quỵ và tham gia hiến máu tình nguyện .

Để nâng cao hiệu quả công tác sơ cấp cứu trong thời gian tới, Lãnh đạo Trung ương Hội đề nghị các cấp Hội tập trung đưa kiến thức sơ cấp cứu đến gần hơn với người dân (đặc biệt là công nhân, học sinh, người lao động di cư); củng cố mạng lưới tình nguyện viên và trạm/điểm sơ cấp cứu tại các khu vực nguy cơ cao; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành và ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, huấn luyện./.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đổi mới tư duy, bứt phá bằng 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quán triệt tinh thần chuyển dịch mạnh mẽ từ hoạt động nhân đạo mang tính phong trào, thụ động sang phương thức kết nối, điều phối chuyên nghiệp, minh bạch và dựa trên dữ liệu.

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