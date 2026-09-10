Bắc Ninh kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại các nghĩa trang

Ngày 10/9, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đã trực tiếp kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đông Lỗ (xã Hiệp Hòa) và Nghĩa trang liệt sỹ Bắc Lý (xã Xuân Cẩm), tỉnh Bắc Ninh.

Cùng tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi.

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại các nghĩa trang, Đoàn công tác kiểm tra thực địa vị trí các phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin, công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ, quản lý, bảo quản, bàn giao mẫu và số hóa thông tin. Đây là những nội dung quan trọng nhằm phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa, địa phương sẽ tổ chức lấy mẫu đối với 19 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại 4 nghĩa trang liệt sỹ. Công tác lấy mẫu dự kiến được triển khai đồng loạt ngày 10/9.

Tại xã Xuân Cẩm, kế hoạch xác định hoàn thành 100% việc lấy mẫu đối với 38 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Châu Minh, Bắc Lý và Mai Đình. Việc lấy mẫu tại 3 nghĩa trang được tổ chức trong các ngày 10 và 11/9.

Qua kiểm tra thực địa, Đoàn công tác đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, tổ công tác đã chuẩn bị chu đáo, thực hiện trang nghiêm, chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, bảo đảm lấy mẫu đúng quy trình, đúng kỹ thuật, chính xác, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kịp thời cập nhật, số hóa, liên thông dữ liệu, tạo thuận lợi cho quá trình so sánh, đối khớp và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, toàn tỉnh có 2.758 mộ cần lấy mẫu tại 215 nghĩa trang thuộc 92 xã, phường.

Đến ngày 9/9, các lực lượng đã hoàn thành khai quật 2.559 mộ tại 191 nghĩa trang; thu nhận được 1.996 mẫu sinh phẩm. Trong số đó, 1.870 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội; 126 mẫu đang được lưu giữ tạm thời tại Bệnh viện Đa khoa số 1 để tiếp tục xử lý theo quy định. Theo kế hoạch của cơ quan thường trực, nhiệm vụ lấy mẫu tại thực địa sẽ hoàn thành trong tháng 9/2026, vượt tiến độ đề ra.

Để bảo đảm yêu cầu chuyên môn và tiến độ, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ thuật lấy mẫu, số hóa thông tin cho 220 cán bộ, nhân viên; huy động 78 cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia các tổ, đội thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh việc lấy mẫu tại các nghĩa trang, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục vận động nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến liệt sỹ, mộ liệt sỹ ngoài nghĩa trang.

Đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh đã phát hành 269.031 phiếu thu thập thông tin và tiếp nhận 266.884 phiếu phản hồi; qua tổng hợp các nguồn thông tin đến hết tháng 8/2026, tỉnh đã tiếp nhận 18 thông tin liên quan đến liệt sỹ, mộ liệt sỹ ngoài nghĩa trang, trong đó 3 trường hợp đã được xác minh đủ điều kiện để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tổ chức quy tập.

Việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần hiện thực hóa mong mỏi tìm lại danh tính, quê hương cho các liệt sỹ và thân nhân gia đình./.

Bắc Ninh tăng tốc Chiến dịch 500 ngày đêm tìm danh tính liệt sỹ Tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương thu nhận mẫu ADN từ hàng nghìn phần mộ liệt sỹ chưa rõ thông tin trong chiến dịch 500 ngày đêm, thắp lên hy vọng đưa những người đã khuất trở về với gia đình.