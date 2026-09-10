Festival Thu Hà Nội 2026: Mở ra không gian di sản, văn hóa và du lịch đặc sắc

Mùa thu Hà Nội từ lâu đã trở thành một "thương hiệu" văn hóa - du lịch đặc biệt trong lòng người dân và du khách. Festival Thu Hà Nội năm 2026 với chủ đề "Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc" được tổ chức nhằm quảng bá các điểm đến du lịch nổi tiếng của Thủ đô thông qua hệ thống không gian di sản, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm văn hóa gắn liền với chiều sâu nghìn năm văn hiến.

Chương trình hướng tới mục tiêu giới thiệu và lan tỏa những giá trị độc đáo của di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh thắng, các làng nghề truyền thống cùng nét tinh hoa ẩm thực mang bản sắc riêng biệt của Hà Nội. Đồng thời, sự kiện đóng vai trò đòn bẩy kích cầu du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho ngành du lịch Thủ đô, gia tăng lượng du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách khi đến với Hà Nội.

Sự kiện cũng tăng cường mối quan hệ kết nối, hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp du lịch, nghệ nhân, làng nghề và chính quyền các địa phương; đồng thời mở rộng giao lưu với các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước, từng bước xây dựng Festival Thu Hà Nội trở thành sự kiện thường niên có quy mô và sức lan tỏa lớn.

9 không gian trải nghiệm đa dạng và độc đáo

Với không gian tổng thể rộng khoảng 5.000m² tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng các khu vực phụ trợ và hoạt động hưởng ứng tại các xã, phường, Festival Thu Hà Nội 2026 được thiết kế bài bản với 9 không gian chức năng mang sắc thái riêng biệt:

Không gian Di sản Hà Nội: Tái hiện sinh động hình ảnh "Hà Nội xưa" với các tiểu cảnh mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống như phố cổ, Hồ Gươm, hàng cây lá vàng, mái ngói rêu phong, tường vàng và cửa gỗ. Tại đây trưng bày tư liệu, hình ảnh di sản văn hóa và ứng dụng công nghệ chiếu phim mapping mô phỏng các danh thắng tiêu biểu như cầu Thê Húc, Đoan Môn, Hoàng Thành Thăng Long, Chùa Hương, Ba Vì, Sóc Sơn, làng cổ Đường Lâm... kết hợp biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Không gian Du lịch và trải nghiệm: Nơi giới thiệu các sản phẩm, tour tuyến du lịch mùa thu đặc trưng (Hoàn Kiếm, phố cổ, Hồ Tây, Ba Vì, Hương Sơn...). Không gian ứng dụng công nghệ hiện đại như bản đồ du lịch thông minh, mã QR, màn hình LED, trải nghiệm thực tế ảo (VR/AR), tạo cầu nối kinh doanh trực tiếp giữa doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không và du khách.

Không gian Làng nghề và Văn hóa cộng đồng: Sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường như tre, gỗ để giới thiệu các làng nghề truyền thống nổi tiếng như Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm.... Du khách được trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm gốm, dệt lụa, nặn tò he, làm quạt, làm nón cùng các nghệ nhân.

Không gian Kết nối các địa phương: Trưng bày, giới thiệu hình ảnh, đặc sản OCOP và các sản phẩm du lịch tiêu biểu mang đậm bản sắc vùng miền của các tỉnh, thành phố trên cả nước, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch liên vùng.

Không gian Giao lưu quốc tế: Bố trí hệ thống biển bảng song ngữ, khu check-in bản đồ thế giới và biểu tượng văn hóa của các quốc gia, tạo môi trường giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch cùng các đại sứ quán, tổ chức quốc tế.

Không gian Ẩm thực Hà Nội: Nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực mùa thu Hà Nội như cốm, bánh trung thu, trà sen, phở, bún thang, bún chả.... Du khách sẽ được thưởng thức các món ăn ngon và giao lưu, xem nghệ nhân, đầu bếp trình diễn kỹ nghệ chế biến món ăn.

Hoa sen nở rộ vào mùa Thu. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Không gian Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Trưng bày ấn phẩm, tư liệu, sản phẩm truyền thông, trình chiếu video clip quảng bá di sản, khu di tích, làng nghề và thành tựu phát triển du lịch-thể thao của Hà Nội.

Không gian Triển lãm tranh: Trưng bày tranh, ảnh nghệ thuật về chủ đề "Thu Hà Nội", đồng thời tổ chức các workshop tô màu và sáng tạo nghệ thuật cho thiếu nhi và du khách.

Không gian Nghệ thuật và Sáng tạo: Thiết kế sân khấu trung tâm quy mô nhằm phục vụ Lễ Khai mạc, Bế mạc cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và hiện đại đặc sắc.

Chuỗi hoạt động phong phú

Trong suốt 3 ngày diễn ra Festival (dự kiến từ 25-27/9/2026), hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn sẽ liên tục được tổ chức. như chương trình tham quan, trải nghiệm sản phẩm du lịch mới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các hoạt động giao lưu văn hóa dân gian, nghề truyền thống và ẩm thực vùng miền.

Lễ Khai mạc dự kiến diễn ra từ 19h30-20h30 ngày 25/9/2026 tại sân khấu chính Công viên Thống Nhất với chương trình nghệ thuật đặc sắc theo chủ đề "Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc." Lễ Bế mạc được tổ chức vào ngày 27/9/2026, kết hợp trao giấy chứng nhận tri ân các đơn vị đồng hành.

Chương trình đồng diễn Festival sẽ quy tụ đông đảo sự tham gia của các đơn vị, địa phương, nghệ sỹ và doanh nghiệp nhằm trình diễn nét đẹp văn hóa đa dạng của các vùng miền.

Giải chạy đồng hành "Hanoi Autumn Run" là hoạt động thể thao điểm nhấn thu hút cộng đồng yêu chạy bộ, kết hợp phát động phong trào thu gom rác nhằm truyền tải thông điệp chung tay bảo vệ môi trường.

Nghệ thuật đường phố và tương tác cộng đồng, các mini show, chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, workshop văn hóa và khu vực check-in sáng tạo sẽ diễn ra liên tục, đem lại bầu không khí lễ hội sôi động cho người dân và du khách.

Festival Thu Hà Nội năm 2026 không chỉ là cầu nối quảng bá nét đẹp thu Hà Nội đến bạn bè quốc tế mà còn khẳng định vị thế Thủ đô là điểm đến văn hóa, du lịch hàng đầu Việt Nam./.

Festival Thu Hà Nội 2025 hút du khách với 150 gian hàng và loạt trải nghiệm mới Festival mong muốn đưa du khách trải nghiệm vẻ đẹp Hà Nội qua sự tái hiện vẻ đẹp dịu dàng của mùa Thu Hà Nội - nơi ký ức, văn hóa và nhịp sống hiện đại giao hòa trong từng không gian trải nghiệm.