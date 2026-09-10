Phó Thủ tướng: Kiến trúc phải góp phần kiến tạo không gian phát triển

Ngày 10/9, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 7.000 hội viên trên cả nước.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Hội và toàn thể giới kiến trúc sư Việt Nam từ trước đến nay, đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, với tốc độ đô thị hóa nhanh, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sống, bản sắc văn hóa, phát triển xanh và bền vững của đất nước, kiến trúc không thể chỉ giải quyết từng công trình riêng lẻ, mà phải góp phần kiến tạo không gian phát triển chất lượng, hài hòa và có giá trị trường tồn lâu dài.

Phó Thủ tướng đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương, nhất là Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Trước hết xây dựng Hội Kiến trúc sư Việt Nam thực sự trở thành một tổ chức trí thức nghề nghiệp mạnh, có uy tín, có năng lực tập hợp, dẫn dắt và phát huy trí tuệ của giới kiến trúc sư Việt Nam.

Hội cần đổi mới thực chất, tinh gọn tổ chức, nâng cao năng lực chuyên môn và sức tập hợp đội ngũ; thực sự là ngôi nhà chung của giới kiến trúc sư, chú trọng phát triển đội ngũ trẻ, đạo đức nghề nghiệp và năng lực hội nhập.

Đặc biệt, cần nâng tầm vai trò tư vấn, phản biện xã hội, bảo đảm khoa học, kịp thời, có chính kiến và bản lĩnh nghề nghiệp; lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, cộng đồng và giá trị phát triển bền vững chiến lược lâu dài của quốc gia và đất nước làm chuẩn mực...

Hội góp phần kiến tạo nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, gắn với phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Kiến trúc phải được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và con người; góp phần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý xây dựng” sang “kiến tạo không gian phát triển.”

Mỗi đô thị, làng quê, vùng đất phải vừa hiện đại, văn minh, vừa có bản sắc riêng, kết nối hài hòa giữa quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và di sản; để phát triển không làm phai nhạt bản sắc, mà tiếp nối và làm giàu thêm những giá trị văn hóa Việt Nam...

Tiến sỹ-Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Bên cạnh đó, lấy con người làm trung tâm, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, lợi ích cộng đồng làm thước đo của kiến trúc.

Mục tiêu cao nhất của quy hoạch, kiến trúc là kiến tạo môi trường sống chất lượng, an toàn, nhân văn và bền vững cho mỗi con người. Đội ngũ kiến trúc sư phải cụ thể hóa sâu sắc quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của con người Việt Nam làm thước đo; quan tâm nhiều hơn đến nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, không gian công cộng và các thiết chế thiết yếu, nhất là nhu cầu của những nhóm yếu thế.

Kiến trúc không chỉ tạo nên những công trình có giá trị, mà phải góp phần tạo dựng những cộng đồng đáng sống, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của phát triển đất nước, trong đó có vai trò của kiến trúc.

Tiên phong thúc đẩy kiến trúc xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ, dữ liệu lớn, AI. Cần chuyển mạnh từ tư duy “ứng phó” sang “chủ động thích ứng,” đưa yêu cầu về khí hậu, sinh thái, năng lượng, vật liệu và khả năng chống chịu vào ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế. Đồng thời, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ thiết kế mới, để công nghệ thực sự nâng cao năng lực sáng tạo, chất lượng và hiệu quả của kiến trúc Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham gia của gần 500 đại biểu. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý Hội xây dựng đội ngũ kiến trúc sư Việt Nam có tài năng, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và có khát vọng cống hiến. Kiến trúc sư là trí thức, là người nghệ sỹ, là người sáng tạo và kết nối trong tạo dựng hình hài mỗi đô thị, mỗi làng quê Việt Nam.

Mỗi kiến trúc sư phải trở thành một chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, vì vậy không chỉ cần giỏi nghề, giàu sáng tạo, mà phải có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và ý thức sâu sắc về lợi ích quốc gia, cộng đồng; để mỗi công trình thực sự góp phần tạo dựng diện mạo và giá trị văn hóa của đất nước.

Hội cần đặc biệt chăm lo phát hiện, bồi dưỡng kiến trúc sư trẻ; tạo môi trường cho sáng tạo, nghiên cứu, lý luận, phê bình và hội nhập quốc tế; xây dựng một thế hệ kiến trúc sư Việt Nam vừa có năng lực sáng tạo ở tầm quốc tế, vừa hiểu sâu và có trách nhiệm với đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn, Ban Chấp hành khóa mới phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và hành động; sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành những chương trình, nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ, cùng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần: “Kiến trúc vì Việt Nam phát triển xanh, bền vững, thịnh vượng, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.”

Với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển,” Đại hội đã đánh giá những kết quả nổi bật của Hội Kiến trúc sư Việt Nam trong giai đoạn 2020-2026; đề ra Chương trình hành động của Hội nhiệm kỳ 2026-2030 với các đột phá chiến lược, trong đó xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể nhằm góp phần xây dựng một nền kiến trúc Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, xanh, hiện đại, giàu bản sắc...

Đại hội đã bầu ra 79 Ủy viên Ban Chấp hành, 16 Ủy viên Ban Thường vụ. Tiến sỹ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn tái đắc cử Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031./.

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