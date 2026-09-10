Bàn giao các mẫu sinh phẩm - thêm niềm hy vọng cho thân nhân liệt sỹ ở Tây Ninh

Ngày 10/9, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bến Lức, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ vận chuyển, bàn giao đợt 2 với 5.287 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ cho Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không-Không quân) để đưa ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ.

Các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sỹ Bến Lức nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Theo Ban Chỉ đạo, từ ngày 4/6-21/8/2026, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức khai quật 18.593 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại 18 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Trong số đó có 15.336 phần mộ đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Trước đó, vào đầu tháng 8/2026, tỉnh đã vận chuyển, bàn giao đợt 1 với 10.387 mẫu sinh phẩm đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện giám định ADN.

Đợt bàn giao lần này gồm 5.287 mẫu sinh phẩm, trong đó có 4.949 mẫu được thu từ các phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh và 338 mẫu thu từ hài cốt liệt sỹ do các đội K quy tập trong đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026) tại Campuchia.

Tại buổi lễ, sau nghi thức trang trọng, 45 thùng chứa mẫu sinh phẩm được phủ Quốc kỳ lần lượt chuyển lên xe chuyên dụng để đưa đến Sư đoàn 370. Các mẫu sẽ được bảo quản tại kho lưu trữ của đơn vị trước khi vận chuyển bằng máy bay quân sự từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Gia Lâm (Hà Nội) trong ngày 11/9.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Tây Ninh cho biết việc lấy mẫu, bảo quản, quản lý và đưa các mẫu sinh phẩm đi giám định ADN là hành trình mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng.

Mỗi mẫu sinh phẩm được chuyển đi đều mang theo niềm hy vọng tìm lại tên tuổi, quê quán cho những liệt sỹ đã hi sinh nhưng chưa xác định được danh tính. Đây cũng là mong mỏi của thân nhân liệt sỹ, đồng đội và các thế hệ hôm nay trong hành trình thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn.”

“Chúng tôi hy vọng các mẫu sinh phẩm được giám định đạt kết quả tốt; qua đó có thể tìm lại tên tuổi, quê quán cho các Anh hùng liệt sỹ; góp phần đưa các anh trở về với gia đình, quê hương,” Đại tá Nguyễn Minh Tấn nhấn mạnh.

Sau khi được đưa ra Hà Nội, các mẫu sinh phẩm sẽ được chuyển đến cơ quan chuyên môn để thực hiện qui trình giám định ADN. Kết quả giám định được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội xác định danh tính cho hàng nghìn liệt sỹ chưa rõ thông tin; góp phần đáp đền sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh và thực hiện trọn vẹn nghĩa tình đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

Lâm Đồng: Bàn giao hơn 3.600 mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN Toàn bộ 3.625 mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin đã được các lực lượng tổ chức khai quật, thu nhận tại 11 nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh theo đúng quy trình kỹ thuật.

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