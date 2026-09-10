Bị cây đè khi đang cưa cây, một người tử vong

Ngày 10/9, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Thiện Hưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến một người tử vong trong quá trình cưa cây dọn dẹp vườn.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Kiệt (38 tuổi, ngụ thôn Thanh Hòa, xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai). Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh Kiệt gọi điện nhờ một số người quen đến nhà phụ cưa cây, dọn dẹp vườn.

Khoảng 9 giờ, anh Huỳnh Tấn Đạt cầm cưa cưa một cây bạch đàn, trong khi anh Kiệt cùng hai người khác dùng dây dù cột vào cành cây để kéo, hướng cây đổ theo dự kiến.



Trong lúc mọi người đang dùng dây kéo cây, anh Kiệt bước vào nhưng chưa kịp cầm dây thì bị vấp ngã, nằm ngửa xuống đất. Cùng lúc, cây bạch đàn đang được cưa bất ngờ đổ xuống, đè trúng phần ngực khiến anh Kiệt tử vong tại chỗ.



Ngay sau vụ việc, người dân trình báo cơ quan chức năng. Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Thiện Hưng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

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