Cảnh báo mưa rất to trên 100mm trong 3 giờ ở Trung Bộ và Nam Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Đêm 10/9 và ngày 11/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, phía Bắc của cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.Đêm 11/9 và ngày 12/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngoài ra, từ chiều tối 10/9 đến sáng 11/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Đêm 10/9 và ngày 11/9, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo, đêm 12/9 và ngày 13/9, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành nhấn mạnh.

Liên quan đến diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, chiều 10/9, không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, chiều tối và đêm 10/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Trên đất liền có gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C.Khu vực Hà Nội, từ chiều tối 10/9 đến sáng 11/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Đối với tình hình lũ trên sông Đồng Nai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 6-24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục biến đổi chậm và ở mức xấp xỉ đến trên báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội," Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Thị Như Quỳnh lưu ý.

Hiện nay, lũ trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm và ở mức xấp xỉ báo động 2. Lúc 13h ngày 10/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,49m, dưới báo động 2 là 0,01m./.

Thời tiết ngày 10/9: Mưa lớn diện rộng, Bắc bộ chuyển mát Ngày 10/9, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gây mưa và làm thời tiết chuyển mát, trong khi mưa lớn tiếp diễn tại nhiều khu vực từ Trung Bộ đến Nam Bộ.