Quảng Trị dồn lực tăng tốc, quyết đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Phạm Phong Phú đang yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra từng dự án, kịp thời xử lý các vướng mắc nhằm bảo đảm vốn được chuyển thành khối lượng thực hiện trong những tháng cuối năm.

Đây cũng là điểm có ý nghĩa đối với tăng trưởng. Vốn đầu tư chỉ thực sự đóng góp vào GRDP khi được chuyển hóa thành công trình, máy móc, năng lực sản xuất và giá trị thực tế. Vì vậy, áp lực hiện nay không chỉ là đạt tỷ lệ giải ngân, mà phải tạo được khối lượng và sản lượng tương ứng.

Cùng với công nghiệp và đầu tư, tỉnh Quảng Trị tiếp tục duy trì động lực từ thương mại, dịch vụ và du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng và thu hút đầu tư. Các địa phương được tỉnh yêu cầu rà soát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các dự án đầu tư để kịp thời xử lý những trường hợp sản xuất đình trệ hoặc dự án chậm triển khai.



Với mục tiêu tăng trưởng 10,6% cả năm tỉnh Quảng Trị quyết tâm thực hiện bù bằng sản lượng, khối lượng đầu tư và giá trị thực tế tạo ra trong từng tháng còn lại của năm. Đây sẽ là phép thử đối với khả năng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Quảng Trị trong năm 2026.

Theo báo cáo kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng của Sở Tài chính Quảng Trị, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tỉnh Quảng Trị tăng 18,1% so với cùng kỳ và tăng 4,6% so với tháng trước; tính chung 8 tháng tăng 12,2%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 19%; khai khoáng tăng 4,6%.

Một động lực quan trọng khác được kỳ vọng tạo thêm sản lượng cho tỉnh Quảng Trị là các dự án năng lượng. Đến tháng 8, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt khoảng 99,55% tiến độ tổng thể; tổ máy số 1 đã chạy thử ở công suất 702 MW ngày 13/8. Theo kế hoạch đề ra, tổ máy số 1 dự kiến vận hành thương mại trong tháng 11/2026.

Không chỉ công nghiệp, khu vực dịch vụ ở tỉnh tiếp tục giữ vững nhịp độ tăng trưởng. Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,9%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 1,842 tỷ USD, tăng 4,7%, trong đó xuất khẩu đạt 404 triệu USD, tăng 12,1%. Tổng doanh thu dịch vụ 8 tháng tăng 10,1%; hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính tăng 12%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi 8 tháng qua, tỉnh Quảng Trị đón khoảng 8,74 triệu lượt khách, tăng 12,05%; khách lưu trú tăng 17,4%; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 10.055 tỷ đồng, tăng 12,05%.

Khách tham quan trải nghiệm tour thám hiểm hang động Sơn Đoòng bằng công nghệ thực tế ảo (VR 5D). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Những con số trên cho thấy đà tăng trưởng trong tháng 8 và 8 tháng đang được củng cố ở nhiều khu vực, tạo thêm niềm tin, động lực và kỳ vọng để tỉnh Quảng Trị tăng tốc trong những tháng cuối năm này.

Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp ở tỉnh Quảng Trị vẫn còn những điểm cần cải thiện khi một số sản phẩm giảm mạnh như tinh bột sắn giảm 59,6%, thủy hải sản chế biến giảm 43,2%, cao lanh giảm 38,5%, thủy điện giảm 27,8%.

Điều này cho thấy tăng trưởng công nghiệp của tỉnh chưa đồng đều và việc hoàn thành mục tiêu cao trong những tháng cuối năm vẫn phụ thuộc đáng kể vào tiến độ các dự án lớn cũng như khả năng phục hồi sản xuất của doanh nghiệp.

Để tạo mức tăng trưởng cao trong những tháng còn lại, tỉnh Quảng Trị đang tập trung chuyển từ xây dựng kịch bản sang tổ chức thực hiện các nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể.Đối với công nghiệp-xây dựng, tỉnh Quảng Trị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án, nguyên vật liệu và năng lực thực hiện của doanh nghiệp; đồng thời đẩy nhanh các dự án có khả năng tạo sản lượng trong năm.

Một nhiệm vụ được tỉnh đặc biệt quan tâm là giải ngân vốn đầu tư công. Trong nhiều tháng qua, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban ngành chức năng không ngừng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra tiến độ thi công, hoàn thành công trình, tình hình giải ngân vốn đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh./.

Quảng Trị tạo dư địa phát triển mới từ tái cấu trúc không gian kinh tế Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khẳng định việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập tạo nền tảng để địa phương phát huy hiệu quả các lợi thế về năng lượng, nông nghiệp, logistics và du lịch.