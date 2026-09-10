Lào Cai: Đến ngày 30/9 giải ngân tối thiểu 75% kế hoạch vốn đầu tư công

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành Văn bản số 9149/UBND-TH, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, Ban Quản lý dự án và các chủ đầu tư tập trung cao độ, quyết liệt triển khai nhiệm vụ trong tháng 9/2026.

Đây được xác định là tháng cao điểm nhằm hoàn thành các mục tiêu quý 3, 9 tháng đầu năm, đồng thời tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của cả năm 2026.

Trong đó, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong tháng 9. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các xã, phường, các Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu đến hết ngày 30/9/2026 giải ngân đạt tối thiểu 75% tổng kế hoạch vốn được giao và hướng tới hoàn thành 100% kế hoạch vốn trong cả năm.

Để đạt mục tiêu này, các đơn vị phải khẩn trương rà soát cụ thể từng dự án, từng nguồn vốn; xây dựng tiến độ thực hiện và giải ngân chi tiết theo từng tuần trong tháng 9. Cùng với đó, cần tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu và thanh toán. Đối với những khối lượng đã hoàn thành, chủ đầu tư phải nhanh chóng tổ chức nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, không để xảy ra tình trạng khối lượng đã thực hiện nhưng chưa được giải ngân hoặc dồn hồ sơ thanh toán vào những tháng cuối năm.

Song song với việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, công tác kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường cũng phải được tăng cường. Người đứng đầu các cơ quan quản lý ngành và chủ đầu tư phải trực tiếp kiểm tra những dự án chậm tiến độ, kịp thời yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, vật tư và tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế. Việc đẩy nhanh tiến độ phải đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và chủ động phòng, chống thiên tai. Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý không nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng chưa thực hiện hoặc chưa đủ điều kiện theo quy định.

Đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời đánh giá cụ thể khả năng giải ngân đến ngày 30/9 và hết năm 2026. Trên cơ sở đó, các đơn vị phải tập trung tối đa các giải pháp thuộc thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc đề nghị điều chỉnh giảm hoặc hoàn trả kế hoạch vốn. Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh giảm, hoàn trả vốn phải báo cáo, giải trình cụ thể về nguyên nhân, trách nhiệm và khả năng thực hiện. Việc hoàn trả hoặc điều chỉnh giảm vốn không được thực hiện chỉ vì khó khăn trong tổ chức triển khai khi đơn vị chưa chủ động áp dụng đầy đủ các giải pháp thuộc thẩm quyền để tháo gỡ.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tính chính xác, khách quan của nguyên nhân và nội dung đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn. Trường hợp việc đề nghị giảm vốn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan như chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, chậm giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của đơn vị, chậm lựa chọn nhà thầu, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện hoặc các nguyên nhân chủ quan khác, ngoài việc xem xét điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn theo quy định, số vốn bị điều chuyển giảm do nguyên nhân chủ quan vẫn được tính vào kết quả giải ngân chung năm 2026 của chủ đầu tư.

Kết quả này đồng thời là một trong những căn cứ để xem xét trừ điểm thi đua, chấm điểm KPI và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu trong quý 3 và cả năm 2026. Qua đó, tỉnh Lào Cai đặt yêu cầu rõ ràng về trách nhiệm của từng đơn vị, từng người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Để bảo đảm việc theo dõi, điều hành nguồn vốn được kịp thời, Sở Tài chính được giao thường xuyên cập nhật, tổng hợp kết quả giải ngân; đồng thời tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn theo hướng linh hoạt, hiệu quả. Tỉnh sẽ kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang những dự án có khả năng giải ngân tốt, hạn chế tối đa tình trạng vốn đã được bố trí nhưng không thể sử dụng.

Cùng với đó, các sở quản lý chuyên ngành, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng phải chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, giá vật liệu xây dựng, công tác thẩm định và các thủ tục về xây dựng. Mục tiêu là không để những vướng mắc về thủ tục hành chính trở thành nguyên nhân làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

(Ảnh minh họa. Nguyên Linh/TTXVN)

Về phía Kho bạc Nhà nước khu vực IX, đơn vị được yêu cầu chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kịp thời giải quyết các hồ sơ thanh toán đủ điều kiện theo quy định. Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, cần thông báo rõ nội dung cần bổ sung để chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện, tránh phát sinh chậm trễ không cần thiết.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước khu vực IX phải thường xuyên đối chiếu, cung cấp số liệu giải ngân cho Sở Tài chính, bảo đảm thống nhất về phạm vi kế hoạch vốn, thời điểm chốt số liệu và phương pháp tính tỷ lệ giải ngân. Việc theo dõi riêng vốn năm 2026 và nguồn vốn được phép kéo dài cũng được yêu cầu thực hiện đầy đủ, chính xác.

Với việc xác định tháng 9 là tháng cao điểm và gắn tiến độ giải ngân với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, tỉnh Lào Cai đang tập trung huy động toàn bộ nguồn lực để tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Qua đó, tỉnh phấn đấu đến ngày 30/9/2026 đạt tối thiểu 75% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, tạo đà hoàn thành 100% kế hoạch được giao trong năm 2026./.

Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 20/12/2026 Tỉnh Lào Cai phấn đấu hoàn thành công tác đo đạc đất đai trong tháng 11/2026, trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thành trước ngày 20/12/2026.