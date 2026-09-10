Chênh lệch lợi suất trái phiếu giữa Trung Quốc và Mỹ nới rộng lên mức kỷ lục

Khoảng cách lợi suất giữa trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc và Mỹ đã nới rộng lên mức cao nhất từ trước đến nay sau khi lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng mạnh.

Điều này làm gia tăng nguy cơ dòng vốn tháo chạy nhanh hơn và khiến đồng nhân dân tệ suy yếu.

Ngày 9/9, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm (mức chuẩn) đã tăng lên 4,85%, mức cao nhất kể từ năm 2023, trong khi lợi suất trái phiếu cùng kỳ hạn của Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 1,68%.

Theo dữ liệu của Bloomberg từ năm 2002, sự chênh lệch này đã đẩy khoảng cách lợi suất giữa hai quốc gia lên 317 điểm cơ bản, mức chênh lệch lớn nhất từng được ghi nhận.

Khoảng cách lợi suất nới rộng làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản nội địa của Trung Quốc đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời làm gia tăng rủi ro dòng vốn tháo chạy.

Mặc dù hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ giúp đồng nhân dân tệ duy trì sự ổn định ở mức cao nhất trong nhiều năm so với đồng USD, sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (vốn tập trung vào tăng trưởng) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (vốn tập trung kiềm chế lạm phát) đang đe dọa phá vỡ sự ổn định của đồng tiền Trung Quốc.

Bất lợi của Trung Quốc về lợi suất không chỉ giới hạn ở trái phiếu Mỹ, mà còn lan rộng khi lợi suất trái phiếu của Nhật Bản và Anh cũng đang ở gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Theo Bloomberg, chỉ lợi suất về trái phiếu chính phủ toàn cầu đã tăng lên 3,8% trong tuần này, mức cao nhất kể từ năm 2007./.

Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới cắt giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ Quỹ tài sản quốc gia của Na Uy đã đề xuất cắt giảm tỷ trọng trái phiếu chính phủ trong danh mục đầu tư trị giá 2.300 tỷ USD - động thái chủ yếu ảnh hưởng đến lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ.

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