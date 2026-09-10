Điện Biên hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã đầu tư mở rộng sản xuất

Xác định kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Điện Biên đang triển khai nhiều giải pháp tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã đầu tư, mở rộng sản xuất.

Từ những mô hình cụ thể, địa phương này đang từng bước phát huy nguồn lực trong nhân dân, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời kỳ mới.

Khơi dậy nguồn lực trong nhân dân

Để mở rộng không gian phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh Điện Biên đang tạo điều kiện để người dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã đầu tư vào những lĩnh vực có lợi thế, nhất là chế biến nông sản. Cùng với việc hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ khó khăn, địa phương khuyến khích các cơ sở mạnh dạn đầu tư máy móc, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường.

Từ nguồn nông sản sẵn có, thay vì bán nông sản thô, hộ kinh doanh Lại Công Đức, thôn Sam Mứn, xã Sam Mứn, đã tập trung đầu tư máy móc chế biến phát triển các sản phẩm như ngô sấy, ngô cay, bánh mì, chuối sấy… Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường nên cơ sở của gia đình anh luôn duy trì doanh thu khoảng 6 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 25 lao động địa phương, với thu nhập từ 7-20 triệu đồng/người/tháng. Kết quả này không chỉ mang lại hiệu quả cho cơ sở mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và giữ lại giá trị của nông sản ngay tại địa phương.

Anh Lại Công Đức cho biết, trong quá trình hoạt động, cơ sở luôn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ. Hiện cơ sở sản xuất của gia đình anh tiếp tục đầu tư thêm máy móc để từng bước tổ chức sản xuất bài bản hơn, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sam Mứn Phạm Thiết Chùy, ngay sau khi thành lập ngày 1/7/2025, xã tập trung hỗ trợ các thành phần kinh tế, nhất là hộ kinh doanh, tiếp cận vốn và các nguồn lực để phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã có 136 hộ thành lập mới, duy trì hoạt động 3 hợp tác xã.

Toàn xã Sam Mứn có hơn 136ha rau màu, góp phần cung cấp nguồn thực phẩm tươi, ổn định cho thị trường và tạo thu nhập cho người dân địa phương. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Thời gian tới, địa phương tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách, vốn và thông tin thị trường; khuyến khích các hộ kinh doanh, hợp tác xã đổi mới sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Từ thực tế tại cơ sở cho thấy, khi nguồn lực trong dân được khơi thông, các hộ kinh doanh, hợp tác xã có thêm điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo việc làm và nâng cao giá trị nông sản. Đây cũng là một trong những hướng mà tỉnh Điện Biên đang tập trung để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển theo chiều sâu.

Thống kê từ đầu năm đến nay, tỉnh Điện Biên có 234 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 1.640 tỷ đồng, tăng 69 doanh nghiệp so với cùng kỳ, đạt 93,6% kế hoạch năm. Lũy kế, toàn tỉnh có 1.757 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 43.731 tỷ đồng và 997 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tại địa phương. Thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp tư nhân đạt từ 6,5 đến gần 7 triệu đồng/tháng. Những con số trên cho thấy, kinh tế tư nhân đóng vai trò là một động lực quan trọng, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tạo môi trường thuận lợi cho người dân kinh doanh

Tuy nhiên, theo lãnh tỉnh Điện Biên, kinh tế tư nhân phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; quy mô doanh nghiệp còn nhỏ và siêu nhỏ; năng lực tài chính, công nghệ và quản trị hạn chế; liên kết sản xuất, tiêu thụ còn yếu; số doanh nghiệp có thương hiệu và sức cạnh tranh cao còn ít. Việc tiếp cận các nguồn lực, nhất là vốn, đất đai, khoa học, công nghệ và nhân lực chất lượng cao còn khó khăn. Hạ tầng kinh tế, xã hội, hạ tầng số và kết nối vùng còn hạn chế; thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn rườm rà; chi phí tuân thủ và chi phí sản xuất, kinh doanh còn cao. Cùng với đó là nhận thức và hành động của một bộ phận cán bộ về vai trò của kinh tế tư nhân chưa đầy đủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương chưa quyết liệt.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng, nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự hấp dẫn; thể chế, chính sách còn bất cập; tổ chức thực hiện thiếu đồng bộ; chưa bảo đảm đầy đủ quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng; năng lực nội tại của nhiều doanh nghiệp tư nhân còn yếu.

Để phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2025.

Ông Nguyễn Đình Kiên, xã Sam Mứn (Điện Biên) tiên phong trong việc thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế với mô hình nuôi hươu. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Theo đó, đến năm 2030, Điện Biên phấn đấu có thêm 2.500 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; thu hút từ 50-90 dự án ngoài ngân sách mỗi năm; tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động, thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng/người/tháng; khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng khoảng 11%/năm, đóng góp 40% GRDP...

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Điện Biên xác định trước hết phải đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân, đồng thời nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn; xây dựng chính sách hỗ trợ thiết thực đối với doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại.

Cùng với đa dạng hóa hình thức thu hút đầu tư, Điện Biên định hướng xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo hỗ trợ vườn ươm công nghệ; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan và môi trường.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Điện Biên đặt ra là hướng tới rút ngắn thời gian giải quyết, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch. Đặc biệt, tỉnh triển khai cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án ngoài ngân sách trọng điểm, qua đó giảm 70-90% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và hạn chế tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong thực thi chính sách.

Từ tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách đến đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Điện Biên đang tạo môi trường thuận lợi hơn để doanh nghiệp tư nhân phát triển. Khi các nguồn lực được khơi thông, niềm tin của doanh nghiệp được củng cố, khu vực kinh tế tư nhân sẽ có thêm động lực mở rộng sản xuất, kinh doanh, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới./.

Điện Biên cần tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng tăng trưởng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Điện Biên cần tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng tăng trưởng; nâng nhanh giá trị tuyệt đối nền kinh tế.

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