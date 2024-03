'Quy hoạch tỉnh sẽ tạo nền tảng vững chắc cho Điện Biên phát triển'

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định công bố Quy hoạch tỉnh Điện Biên cho lãnh đạo tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Sáng 17/3, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị, trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc Điện Biên đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Việc công bố quy hoạch tỉnh hôm nay là nền tảng vững chắc để Điện Biên tiếp tục phát triển dựa trên lợi thế về vị trí, địa lý và khát vọng phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư các dự án hạ tầng để liên kết vùng, liên kết quốc tế, tạo trục kết nối giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á và Trung Quốc.

Tỉnh cần chú trọng phát triển hệ thống kết nối giao thông, kết nối hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, y tế, giáo dục..., đặc biệt là các dự án động lực, trọng tâm, trọng điểm bởi đây là cơ sở vững chắc để xây dựng quy hoạch vùng Tây Bắc và quy hoạch Quốc gia...

Điện Biên còn có rất nhiều lợi thế về phát triển du lịch. Để trở thành trung tâm du lịch của tiểu vùng Tây Bắc, với hạt nhân là du lịch văn hóa lịch sử, nghỉ dưỡng, du lịch xanh… Điện Biên cần có cơ chế, chính sách hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn, từ đó tạo ra các sản phẩm du lịch khác biệt, hấp dẫn và đẳng cấp.

Tỉnh cần tiếp tục phát huy về thế mạnh nông nghiệp, lợi thế về thổ nhưỡng… nhưng cần quy hoạch và có sự kết nối tốt để tạo ra sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có giá trị cao. Mặt khác, Điện Biên cần chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp, phát triển trồng rừng gắn với khai thác đa mục tiêu từ rừng một cách hiệu quả, phù hợp. Điện Biên có lợi thế về thủy điện, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, là nguồn năng lượng tái tạo cần được quan tâm, đầu tư và khai thác.

Sau khi công bố quy hoạch, tỉnh cần tiếp tục phát triển mạng lưới đô thị nông thôn, vừa hiện đại nhưng vẫn giữ gìn giá trị văn hóa bản sắc và không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên. Quy hoạch đô thị tổng thể phải hài hòa và có tính liên kết cao, từ đó tạo động lực phát triển cho các địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Điện Biên cần tăng cường xúc tiến, mời được các nhà khoa học, nhà đầu tư uy tín, kinh nghiệm để giúp nơi đây phát triển đa dạng, bền vững. Cùng với đó, tỉnh cần đẩy mạnh xây dựng kinh tế số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, Điện Biên cũng cần đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển mạnh mẽ trong tương lai...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường nhấn mạnh: Quy hoạch này sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập đối ngoại; căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh...

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong thời gian tới để thực hiện tốt quy hoạch với tầm nhìn, mục tiêu và khát vọng nhằm đưa Điện Biên phát triển trở thành hiện thực... Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã trao Quyết định chủ trương đầu tư dự án cho các nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Điện Biên phấn đấu trở thành tỉnh có điều kiện kinh tế phát triển khá, là trung tâm du lịch, dịch vụ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Tỉnh phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, có năng suất và chất lượng cao kết hợp với công nghiệp chế biến, du lịch. Kinh tế số đóng vai trò quan trọng; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại; ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới.

Đến năm 2050, Điện Biên phát triển toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, môi trường, hướng tới đạt mục tiêu phát thải khí nhà kính bằng 0. Điện Biên là tỉnh phát triển khá của cả nước, trọng điểm du lịch lịch sử-văn hóa-sinh thái Quốc gia, có đẳng cấp quốc tế. Người dân có thu nhập, chất lượng cuộc sống tốt, hạnh phúc; nền văn hóa tiến bộ, giàu bản sắc dân tộc; bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới và khối đại đoàn kết các dân tộc.

Kế hoạch cũng đưa ra một số mục tiêu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt hơn 10,51%; GRDP bình quân/người năm 2030 theo giá hiện hành đạt trên 113 triệu đồng. Năm 2030, khách du lịch đạt trên 2,65 triệu lượt người; dân số đạt 802.253 dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều xuống dưới 18,9% năm 2025 và dưới 8% năm 2030; duy trì tỷ lệ che phủ rừng 48% đến năm 2030; đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa phấn đấu đạt trên 32%. Tỉnh xây dựng Thành Điện Biên Phủ trở thành đô thị xanh - sạch- văn minh, hoàn thành tiêu chí đô thị loại II...

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Điện Biên lựa chọn ba khâu đột phá. Thứ nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thứ hai là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại với trọng tâm là đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đi trước tạo đột phá, động lực phát triển. Thứ ba là ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Tỉnh cũng xác định 4 trục động lực kinh tế. Đó là trục kinh tế động lực theo Quốc lộ 279, tuyến cao tốc Điện Biên-Sơn La-Hà Nội, gắn với Cảng hàng không Điện Biên, đây được xem là trục động lực chính, quan trọng của toàn vùng.

Cùng với đó là trục phát triển kinh tế dọc theo Quốc lộ 12, Quốc lộ 6 và Quốc lộ 4H, kết nối với vùng phía Tây của tỉnh. Có 4 cực tăng trưởng được Điện Biên quy hoạch là: Thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay, thị trấn Tuần Giáo và thị trấn Mường Nhé./.

