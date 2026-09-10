Đà Nẵng khơi thông hơn 350 dự án, đất đai bằng cơ chế đặc thù

Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã liên tục bổ sung danh mục các dự án, đất đai áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, tổng cộng hơn 350 dự án.

Thành phố cũng đã cụ thể hóa nội dung công việc, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và lộ trình triển khai việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài theo các cơ chế đặc thù của Quốc hội...

Ngày 10/9, theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố có các quyết định tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhiều dự án trên địa bàn. Đây là những dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 7/5/2026 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội.

Cụ thể, ngày 9/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4026/QĐ-UBND cho phép tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2).

Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện dự án tại phường Hội An và phường Hội An Đông. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Vương Hội An, dự án có tổng diện tích khoảng 7 ha.

Ngoài ra, tại Quyết định số 4027/QĐ-UBND, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Khu dân cư An Phú, phường Quảng Phú.

Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Khu dân cư An Phú được triển khai tại phường Quảng Phú; nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam.

Còn tại Quyết định số 4015/QĐ-UBND, Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại phường Điện Bàn Đông của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Đô thị Bắc Hội An.

Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thương mại dịch vụ Bắc Hội An. Diện tích đất tiếp tục giao đất, cho thuê đất là hơn 155.900m2.

Trước đó, ngày 8/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành các quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để triển khai dự án Khu đô thị Thương mại dịch vụ Bắc Hội An và dự án Khu đô thị Phức hợp Hà My tại phường Điện Bàn Đông.

Hai khu đô thị này nằm gần trục đường biển Lạc Long Quân, nối trung tâm thành phố Đà Nẵng và Hội An; trong đó, dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thương mại dịch vụ Bắc Hội An do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Đô thị Bắc Hội An làm nhà đầu tư.

Dự án Khu đô thị Phức hợp Hà My do Công ty cổ phần Phức hợp Hà My làm chủ đầu tư, có quy mô 51.530m2; diện tích đất dự kiến tiếp tục được giao và cho thuê là 18.459m2./.

Nghị quyết số 21-NQ/TW: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất Thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các luật có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.