Kinh tế

Bất động sản

Đà Nẵng khơi thông hơn 350 dự án, đất đai bằng cơ chế đặc thù

Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã có các quyết định tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhiều dự án trên địa bàn.

xemptyz Quốc Dũng
Một dự án tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Một dự án tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã liên tục bổ sung danh mục các dự án, đất đai áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, tổng cộng hơn 350 dự án.

Thành phố cũng đã cụ thể hóa nội dung công việc, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và lộ trình triển khai việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài theo các cơ chế đặc thù của Quốc hội...

Ngày 10/9, theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố có các quyết định tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhiều dự án trên địa bàn. Đây là những dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 7/5/2026 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội.

Cụ thể, ngày 9/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4026/QĐ-UBND cho phép tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2).

Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện dự án tại phường Hội An và phường Hội An Đông. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Vương Hội An, dự án có tổng diện tích khoảng 7 ha.

Ngoài ra, tại Quyết định số 4027/QĐ-UBND, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Khu dân cư An Phú, phường Quảng Phú.

Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Khu dân cư An Phú được triển khai tại phường Quảng Phú; nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam.

Còn tại Quyết định số 4015/QĐ-UBND, Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại phường Điện Bàn Đông của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Đô thị Bắc Hội An.

Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thương mại dịch vụ Bắc Hội An. Diện tích đất tiếp tục giao đất, cho thuê đất là hơn 155.900m2.

Trước đó, ngày 8/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành các quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để triển khai dự án Khu đô thị Thương mại dịch vụ Bắc Hội An và dự án Khu đô thị Phức hợp Hà My tại phường Điện Bàn Đông.

Hai khu đô thị này nằm gần trục đường biển Lạc Long Quân, nối trung tâm thành phố Đà Nẵng và Hội An; trong đó, dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thương mại dịch vụ Bắc Hội An do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Đô thị Bắc Hội An làm nhà đầu tư.

Dự án Khu đô thị Phức hợp Hà My do Công ty cổ phần Phức hợp Hà My làm chủ đầu tư, có quy mô 51.530m2; diện tích đất dự kiến tiếp tục được giao và cho thuê là 18.459m2./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng #Cho thuê đất #Dự án tồn đọng #NQ21-bt TP. Đà Nẵng
Theo dõi VietnamPlus

Nghị quyết 33: Tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Nghị quyết 21 - SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một góc khu đô thị mới phía Tây Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hành trình từ có nhà đến an cư

Từ đầu năm 2026, hàng chục dự án được khởi công trên cả nước. Tính lũy kế cuối quý II, hơn 720.000 căn nhà ở xã hội được triển khai, tương đương 72% mục tiêu xây dựng 1 triệu căn đến năm 2030. 

Trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũ đang được sửa chữa để bàn giao cho đơn vị mới sử dụng. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Hưng Yên “Mặc áo mới” cho trụ sở dôi dư

Tỉnh Hưng Yên đã và đang thực hiện lộ trình “mặc áo mới” cho trụ sở dôi dư với tinh thần nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng nguồn thu cho ngân sách, chống lãng phí, trục lợi.