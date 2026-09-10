Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam qua các thương vụ M&A

Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh trong những tháng đầu năm; trong đó góp vốn, mua cổ phần tăng gần 90% về giá trị. Một số thương vụ lớn trong bất động sản, khách sạn và cảng biển cho thấy nhà đầu tư quốc tế đang mở rộng cách tiếp cận thị trường thông qua hoạt động mua bán-sáp nhập (M&A).

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng đạt khoảng 40,63 tỷ USD; trong số này, vốn góp và mua cổ phần đạt 6,7 tỷ USD. Các chuyên gia của Công ty Savills nhận xét, từ đầu năm đến nay, thị trường ghi nhận nhiều thương vụ có giá trị lớn được thực hiện tại những tài sản đã hình thành hoặc dự án có sẵn nền tảng pháp lý, thay vì chỉ tập trung vào phát triển dự án mới.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực bất động sản có thương vụ Diamond Realty Investment La Pura (thuộc Mitsubishi Corporation) đã mua toàn bộ cổ phần tại doanh nghiệp phát triển dự án Thuận An 1 ở Bình Dương. Khoản thanh toán đợt đầu của thương vụ này hơn 1.900 tỷ đồng. Giao dịch giúp nhà đầu tư Nhật Bản tiếp cận trực tiếp một dự án nhà ở quy mô lớn tại khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, thay vì phải bắt đầu từ quá trình phát triển quỹ đất mới - Savills dẫn chứng.

Cùng đó, ở lĩnh vực khách sạn, Hotel Perle D’Orient Cát Bà được một nhà đầu tư quốc tế mua lại với giá 38 triệu USD. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh du lịch Hải Phòng và khu vực Cát Bà tiếp tục được hưởng lợi từ sự phát triển của hạ tầng kết nối và lượng khách du lịch.

Khách sạn Hotel Perle D’Orient Cát Bà.

Một thương vụ khác cũng thu hút sự chú ý đã diễn ra tại Hải Phòng khi Viconship hoàn tất mua 65% cổ phần Harbour City với giá khoảng 914 tỷ đồng. Sau giao dịch, doanh nghiệp này nắm quyền kiểm soát công ty phát triển dự án tại khu vực Cát Bi.

Các giao dịch có điểm chung là nhà đầu tư không chỉ mua một tài sản đơn lẻ mà tiếp cận quỹ đất, dự án hoặc hoạt động kinh doanh đã có nền tảng. Đây là yếu tố giúp rút ngắn thời gian triển khai và giảm một phần rủi ro so với việc phát triển dự án từ đầu.

Bà Nguyễn Lê Dung - Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư Savills Hà Nội đánh giá, M&A và hợp tác đầu tư đang là những kênh quan trọng để nhà đầu tư tiếp cận thị trường Việt Nam. Bên cạnh giá trị giao dịch, khả năng tạo dòng tiền và dư địa nâng cao hiệu quả tài sản ngày càng được chú trọng. Điều này cho thấy, các nhà đầu tư quan tâm khả năng tạo dòng tiền.

Sự gia tăng các thương vụ M&A diễn ra cùng với dòng vốn FDI tăng mạnh. Ngoài quy mô vốn đăng ký, xu hướng lựa chọn tài sản của nhà đầu tư cũng cho thấy yêu cầu về hiệu quả khai thác ngày càng rõ hơn.

Tại Hà Nội, công suất văn phòng quý II đạt 86%, với tổng nguồn cung khoảng 2,3 triệu m2 từ 190 dự án. Nhu cầu thuê chủ yếu đến từ các doanh nghiệp dịch chuyển, mở rộng hoặc nâng cấp không gian làm việc.

Thị trường căn hộ dịch vụ cũng duy trì công suất trên 80%, với hơn 6.500 căn. Phân khúc này được hỗ trợ bởi nhu cầu của chuyên gia nước ngoài và nhân sự quản lý tại các doanh nghiệp FDI, tổ chức quốc tế. Trong khi đó, bán lẻ đạt công suất khoảng 89%.

Theo chuyên gia của Savills, các chỉ số vận hành này ngày càng được xem là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá giá trị tài sản, bên cạnh những yếu tố truyền thống như vị trí, quy mô hay giá mua.

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội nhận định, sự gia tăng dân số và quy mô kinh tế sẽ tiếp tục tạo nhu cầu đối với nhiều loại hình bất động sản tại Hà Nội, từ nhà ở, thương mại đến văn phòng, y tế và giáo dục. Dân số Hà Nội được dự báo có thể đạt khoảng 15 triệu người vào năm 2035 và 19-20 triệu người vào năm 2065.

Cùng với quá trình mở rộng đô thị và đầu tư hạ tầng, nhu cầu về không gian sống, làm việc và dịch vụ được kỳ vọng tiếp tục tăng. Trong bối cảnh đó, các tài sản có pháp lý rõ ràng, khả năng triển khai nhanh và tạo dòng tiền ổn định có thể trở thành mục tiêu được nhà đầu tư nước ngoài ưu tiên.

Sự chuyển dịch này cũng khiến cạnh tranh thu hút vốn quốc tế không chỉ nằm ở việc tạo thêm quỹ đất hay dự án mới, mà còn ở chất lượng tài sản và khả năng vận hành sau khi giao dịch hoàn tất.

Thông qua M&A, nhà đầu tư có thể rút ngắn thời gian gia nhập thị trường, đồng thời tận dụng hệ thống vận hành, khách hàng và dòng tiền sẵn có. Đây được xem là một trong những động lực có thể tiếp tục thúc đẩy hoạt động mua bán tài sản và doanh nghiệp tại Việt Nam trong thời gian tới./.

Mua bán-sáp nhập bất động sản Việt Nam: Hướng đến các chiến lược dài hạn Theo Savills, bất động sản vẫn là một cấu phần quan trọng trong tổng giá trị M&A tại Việt Nam, trọng tâm gần đây chủ yếu tập trung vào các dự án phát triển nhà ở và bất động sản công nghiệp.

