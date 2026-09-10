Đề nghị công an xử lý hành vi vẽ bậy tại các nhà chờ xe buýt

Trước tình trạng nhà chờ xe buýt vừa được đầu tư đã bị vẽ bậy, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công an Thành phố quan tâm, hỗ trợ xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi vẽ, xịt sơn tại nhà chờ xe buýt trên đường Pasteur và các vị trí khác.

Thời gian qua, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai lắp đặt các trụ dừng, nhà chờ xe buýt theo các mẫu mới hiện đại nhằm tạo thuận lợi cho người dân sử dụng xe buýt, đồng thời bảo đảm mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, đầu tháng 9/2026, nhà chờ xe buýt trên đường Pasteur (phường Sài Gòn) vừa được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại nhằm cải thiện hạ tầng giao thông công cộng, nhưng đã bị vẽ, xịt sơn (graffiti) lên khu vực ghế ngồi.

Theo Sở Xây dựng, hành vi vẽ bậy, xịt sơn lên các trụ dừng, nhà chờ xe buýt và khu vực công cộng đã diễn ra từ lâu nhưng việc xử lý chưa đủ sức răn đe. Việc các đối tượng cố ý làm hư hại tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông không chỉ gây lãng phí kinh phí bảo trì mà còn làm mất mỹ quan đô thị.

“Đặc biệt, tình trạng các công trình vừa đưa vào khai thác đã bị bôi bẩn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, chất lượng phục vụ của hệ thống giao thông công cộng và tạo tâm lý bức xúc cho hành khách và người dân khu vực,” đại diện Sở Xây dựng thành phố cho biết.

Nếu xác định được đối tượng vi phạm, Sở Xây dựng đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Điều này là cần thiết, nhằm bảo vệ tài sản công cộng, giữ gìn mỹ quan đô thị và phòng ngừa các trường hợp tương tự.

Từ ngày 1/7/2026, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt trên địa bàn. Từ ngày 1/7 đến 5/9, 134 tuyến xe buýt đã phục vụ hơn 19,7 triệu lượt khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách tăng cho thấy nhu cầu sử dụng xe buýt của người dân đang có xu hướng gia tăng sau khi thành phố triển khai chính sách miễn phí vé.

Trong giai đoạn 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đầu tư mới và nâng cấp hệ thống trụ dừng, nhà chờ xe buýt theo hướng hiện đại. Thành phố nâng cấp các bến xe buýt hiện hữu như Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe buýt Chợ Lớn; đồng thời đầu tư các bãi đậu xe cao tầng tại Bến xe buýt Chợ Lớn, Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe buýt Tân Phú để nâng cao năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Từ cuối tháng 7/2026, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai lắp đặt hệ thống mái che tại các nhà chờ, trạm dừng xe buýt kết nối với các nhà ga tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên); đồng thời bổ sung, cải tạo nhà chờ nhằm tạo thuận lợi cho người dân sử dụng giao thông công cộng./.

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