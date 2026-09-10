Tìm nhân chứng vụ án "Giết người" xảy ra năm 2022 tại Quảng Ngãi

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa ra thông báo truy tìm nhân chứng vụ án “Giết người” xảy ra ngày 1/5/2022 tại khu vực cầu Kroong, thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (nay là xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi).

Nội dung vụ án: Khoảng 19 giờ 30 ngày 1/5/2022, Phạm Anh Tài (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú: Tổ 5, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cùng một người phụ nữ (khoảng trên 18 tuổi, chưa xác định được nhân thân) nướng thịt, uống bia tại một lán bỏ không (do lực lượng phòng, chống COVID-19 dựng tạm để kiểm soát dịch) cạnh cầu Kroong thuộc thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (nay là xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi).

Lúc này, anh Trương Đức Tín (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú: làng Đăk Đe, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi) và anh Lê Lợi (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú: thôn Khúc Loan, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi) đang đi taxi (hãng taxi Mai Linh) hướng từ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) qua cầu Kroong thì dừng lại để đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh, anh Tín và anh Lợi đã có mâu thuẫn với Phạm Anh Tài, dẫn đến Tài đã dùng dao đâm anh Tín tử vong, đâm anh Lợi bị thương. Người phụ nữ đi cùng Phạm Anh Tài đã chứng kiến toàn bộ sự việc trên.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đề nghị người nào biết thông tin hoặc chứng kiến vụ việc phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an qua số điện thoại: 098.738.4999 (gặp Điều tra viên Đoàn Đức Thiện) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo an toàn, thông tin cung cấp sẽ được tuyệt đối giữ bí mật.

Người phụ nữ đi cùng Phạm Anh Tài chứng kiến vụ án nếu chủ động đến Cơ quan Công an khai báo và cung cấp thông tin thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; ngược lại, người nào biết, chứng kiến vụ án mà cố tình lẩn trốn, không khai báo thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

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