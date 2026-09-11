Cán bộ trẻ ở Điện Biên: Học hỏi người đi trước, phát huy thế mạnh của thế hệ sau

Từ ngày 1/7/2026, 888 thôn, bản, tổ dân phố mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên chính thức đi vào hoạt động sau sắp xếp.

Tại nhiều địa phương, người dân tín nhiệm bầu những cán bộ trẻ làm Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, bản.

Với sự năng động, tinh thần trách nhiệm và khả năng tiếp cận công nghệ, đội ngũ này đang từng bước đổi mới cách tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao hiệu quả công việc ở cơ sở.

Gần dân để làm tốt công việc ở địa phương

Sinh năm 1988, là người dân tộc Nùng, chị Bế Triệu Thị Quỳnh, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng bản Cang (xã Thanh An) từng có 5 năm làm công tác y tế học đường tại một trường học ở huyện Điện Biên Đông cũ.

Năm 2019, do hoàn cảnh gia đình, chị nghỉ việc, trở về địa phương. Là người năng động, có trách nhiệm với công việc chung, chị Quỳnh được chính quyền và nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng bản Cà Phê.

Sau khi bản Cà Phê sáp nhập với bản Cang, chị tiếp tục được giới thiệu ứng cử và được người dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm trưởng bản Cang nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ tán thành 100%.

Chị Quỳnh cho biết, sau sắp xếp bản Cang có 217 hộ, 1.220 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, dân cư không tập trung nên cán bộ bản phải thường xuyên xuống cơ sở để nắm tình hình.

Để làm tốt công việc ở bản trước hết phải gần dân, hiểu dân và gương mẫu. Những chủ trương, chính sách mới, cán bộ phải nắm chắc rồi giải thích để người dân hiểu, đồng thuận thực hiện.

Hằng ngày, ngoài các cuộc họp, chị thường đến từng gia đình, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người dân. Những vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống hoặc chủ trương mới được chị tìm hiểu trước, sau đó giải thích dễ hiểu, phù hợp với từng hộ dân.

“Muốn người dân đồng thuận thì trước hết mình phải hiểu công việc, sau đó phải giải thích để bà con hiểu. Có những việc nói trong cuộc họp chưa đủ, cán bộ phải xuống tận nhà, trao đổi trực tiếp.”

Việc thường xuyên xuống cơ sở cũng giúp chị nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh với cấp trên. Với chị, chức danh Bí thư Chi bộ, trưởng bản là sự tín nhiệm của người dân nên càng phải có trách nhiệm với công việc chung.

Chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ

Cũng là một cán bộ trẻ, chị Vũ Thị Hồng Uyên vừa được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng bản Duyên Long (xã Thanh An). Tốt nghiệp Đại học Mở Hà Nội, chị từng có thời gian làm Phó Chủ tịch Mặt trận xã và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã. Quá trình công tác giúp chị có kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động tại cộng đồng.

Trưởng bản Duyên Long, xã Thanh An (Điện Biên) Vũ Thị Hồng Uyên thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân sử dụng công nghệ số trên điện thoại thông minh. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Bản Duyên Long hiện có 314 hộ, khoảng 1.300 nhân khẩu; trong đó có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, dân số đông khiến công việc của trưởng bản có nhiều áp lực, nhất là trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương mới.

Một trong những việc chị Uyên quan tâm là hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số. Việc sử dụng các nền tảng số, trong đó có Sổ tay đảng viên vẫn còn khó khăn đối với một bộ phận người dân. Bởi không phải ai cũng có điện thoại thông minh hoặc biết sử dụng các ứng dụng trên môi trường số.

Theo chị Uyên, để hướng dẫn người dân, cán bộ cơ sở phải tự học trước, nắm được cách sử dụng các ứng dụng và những nội dung cần thiết. Từ đó mới có thể hướng dẫn lại cho bà con.

“Tôi xác định muốn hướng dẫn người dân về chuyển đổi số thì trước hết mình phải tự tìm hiểu, nắm được cách làm. Vì vậy, tôi thường xuyên xuống cơ sở, vừa nắm tình hình, vừa hướng dẫn bà con những nội dung phù hợp. Cùng với đó, tôi tuyên truyền, vận động người dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả và giá trị kinh tế,” chị Uyên cho biết.

Bên cạnh việc tự học, chị Uyên thường xuyên trao đổi với những người có uy tín, cán bộ đi trước và các đảng viên lâu năm trong bản để tích lũy kinh nghiệm.

Ông Lò Văn Lả, người có uy tín thôn Duyên Long cho biết, từ khi nhận nhiệm vụ trưởng bản, chị Uyên thường xuyên đến trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động nhân dân.

Trước đây, trưởng thôn, bản thường là những người lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong cộng đồng. Việc người dân tín nhiệm cán bộ trẻ cho thấy đội ngũ cán bộ cơ sở đang có sự thay đổi.

Cán bộ trẻ có lợi thế về khả năng tiếp cận thông tin, công nghệ và phương pháp làm việc mới. Đây là những kỹ năng cần thiết trong bối cảnh địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và tăng cường trao đổi thông tin với người dân.

Cụ Vũ Văn Hán (77 tuổi, đảng viên lâu năm ở thôn Duyên Long) cho rằng, việc người dân bầu cán bộ trẻ làm trưởng bản là tín hiệu đáng mừng. Người trẻ ngoài có khả năng tiếp cận thông tin nhanh thì họ còn biết sử dụng công nghệ và kết nối với người dân.

“Là đảng viên, người dân trong bản, tôi luôn tin tưởng và kỳ vọng vào lớp trẻ. Mong rằng với sức trẻ, sự năng động, gần dân và nhanh nhạy với công nghệ, những cán bộ cơ sở như chị Uyên sẽ có cách làm phù hợp, góp phần tạo chuyển biến ở thôn, bản.”

Theo Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Thanh An Lò Thị Dương, sau sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, toàn xã có 22 thôn, bản. Đội ngũ Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, bản hiện nay phần lớn là cán bộ trẻ.

Đại đa số họ đều là người có trình độ đại học, được đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị vững vàng và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Điểm nổi bật của các cán bộ trẻ hiện nay là năng động, chủ động trong công việc, nhanh nhạy với phương pháp làm việc mới.

Nhiều người từng công tác tại địa phương nên hiểu địa bàn, đặc điểm dân cư và có điều kiện gần gũi với người dân. Việc lựa chọn cán bộ trẻ giữ các vị trí ở thôn, bản không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ mà còn tạo điều kiện phát huy năng lực của những người có trình độ, khả năng sử dụng công nghệ và phương pháp làm việc mới.

Từ thực tế tại xã Thanh An cho thấy, những cán bộ trẻ như chị Bế Triệu Thị Quỳnh và Vũ Thị Hồng Uyên đang từng bước thích nghi với yêu cầu công việc mới.

Cùng với phát huy sức trẻ, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ, họ còn chủ động học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, người có uy tín và đảng viên lâu năm.

Đây là cơ sở để đội ngũ cán bộ trẻ tiếp tục nâng cao năng lực, gần dân, sát cơ sở; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các thôn, bản sau sắp xếp ở Điện Biên./.

Mệnh lệnh thôi thúc cán bộ trẻ dấn thân vào việc khó, việc mới Đảng bộ Điện Biên thúc đẩy cán bộ trẻ dấn thân, đổi mới sáng tạo và hành động quyết đoán để xây dựng tỉnh phát triển bền vững, xanh, thông minh.

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