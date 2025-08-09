Khuyến khích cán bộ không đáp ứng yêu cầu, tự nguyện nghỉ để nhường cho lớp trẻ

Sáng 9/8, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ.

Hội nghị được kết nối tới Ủy ban Nhân dân 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

Đảm bảo mục tiêu kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân

Phát biểu khai mạc, chia sẻ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị đã và đang gánh vác trọng trách, sứ mệnh vinh quang, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thay đổi nhận thức, tư duy, việc làm hằng ngày để làm tốt trọng trách của mình.

Theo Bộ trưởng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã làm được rất nhiều việc, có sự nỗ lực vượt bậc. Qua 1 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp được Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đã đạt được kết quả bước đầu là ổn định và cơ bản vận hành thông suốt, không gián đoạn, không có vấn đề vướng mắc phát sinh lớn, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.

Cho rằng còn nhiều nhiệm vụ quan trọng đang đặt trên vai đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng cho biết, trước những yêu cầu mới, Bộ Chính trị giao Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc với mục tiêu giúp cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp xã, đồng thời hỗ trợ thêm kỹ năng để vận hành chính quyền địa phương.

Nêu rõ Tổng Bí thư đã đặt ra yêu cầu với tầm nhìn chiến lược, triết lý phát triển rõ ràng, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống hành chính, Bộ trưởng mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, toàn diện trách nhiệm của mình để làm tốt hơn, nghiên cứu, học hỏi, tư duy, hành động tốt hơn, xứng đáng với niềm tin, hi vọng của người dân, vì sự phát triển của đất nước.

“Kết quả đạt được bước đầu là quan trọng, là nền tảng, nhưng điều cơ bản nhất, cốt lõi nhất là đảm bảo được vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với mục tiêu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Mục tiêu lớn hơn cả là kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân,” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết theo tinh thần của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, thời gian qua chúng ta mới thực hiện được bước đầu là quản lý hành chính thông thường.

Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng, mang tính quyết định là kiến tạo, phát triển và phục vụ. Mục tiêu này được Tổng Bí thư xác định phải đảm bảo 70%, còn lại quản lý hành chính thông thường chỉ khoảng 30%.

Với yêu cầu lớn ở phía trước, Bộ trưởng mong cán bộ, công chức chủ động nghiên cứu mô hình chính quyền địa phương chưa có tiền lệ này. Bộ trưởng cũng chia sẻ trước những khó khăn, thách thức, bất cập đang hiện hữu, nhấn mạnh quyết tâm mỗi ngày cải cách, tạo được sự tiến bộ vượt bậc hơn, thực sự đáp ứng mục tiêu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: TTXVN phát)

Nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, thời điểm này chính quyền địa phương 2 cấp phải vận hành thông suốt, liên tục, nhịp nhàng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và chuyển biến tích cực hơn mỗi ngày.

Phải nắm chắc diễn biến thực tế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cả hệ thống hành chính từ trung ương đến cấp xã thông suốt.

Với lãnh đạo cấp xã, Bộ trưởng cho biết đây là phép thử lớn, lãnh đạo cấp xã phải làm việc căn cơ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, có kế hoạch làm việc cụ thể, đảm bảo 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền” và 2 không “không đùn đẩy, không thoái thác trách nhiệm.”

"Lãnh đạo cấp xã phải bao quát được các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và tập trung đổi mới phương thức để giải quyết vấn đề cho người dân. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền.” Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Nội vụ cũng lưu ý tập trung hoàn thiện bộ máy nhân sự, đội ngũ công chức cấp xã đáp ứng được yêu cầu vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh mới.

Cùng với đó, phải rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nếu thực sự không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ do công việc khó, năng lực có hạn, sức khỏe có hạn thì tự nguyện nghỉ để nhường chỗ cho lớp trẻ, đội ngũ công chức có trình độ, tuyển mới theo hợp đồng. Đây là thời điểm để cơ cấu lại cán bộ, công chức cấp xã.

Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể để điều tiết từ nơi thừa sang nơi thiếu. Nếu điều tiết rồi vẫn còn thiếu sẽ được tuyển dụng theo Nghị định 170 và Nghị định 173.

Bộ trưởng cũng nhắc lại kết luận của Bộ Chính trị về việc thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178, Nghị định 67 với yêu cầu đặt ra "cố gắng kết thúc trước 31/8."

Thời điểm này phải tích cực rà soát, khuyến khích cho nghỉ những trường hợp không đạt yêu cầu, để tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.

“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, không phải vậy mà chúng ta thấy tâm lý lo lắng, vẫn còn thời gian để chúng ta đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, để làm sao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới,” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nội vụ cũng yêu cầu chăm lo cho trung tâm hành chính công - bộ mặt của chính quyền cấp xã. Hiện bước đầu các địa phương thực hiện khá tốt nhưng cần tiếp tục nâng cao hệ thống hạ tầng, nghiên cứu thêm nghiệp vụ chuyên môn cũng như nâng cấp phần mềm để đáp ứng được nhiệm vụ hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe 3 chuyên đề về các nội dung cơ bản, cốt lõi của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban của Hội đồng Nhân dân cấp xã; nhiệm vụ, quyền hạn, kỹ năng điều hành, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã và công chức cấp xã. Các nội dung về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền thuộc lĩnh vực Nội vụ; hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính tại cấp xã thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Đại biểu cũng nghe chuyên đề về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã; tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã; định hướng xác định vị trí việc làm của công chức cấp xã. Đồng thời, nghe lãnh đạo các vụ giải đáp kiến nghị được tổng hợp từ các địa phương./.

