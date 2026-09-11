Quảng Trị đẩy mạnh đầu tư hạ tầng nghề cá, tăng sức mạnh kinh tế biển

Tỉnh Quảng Trị tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư nâng cao năng lực, công suất các khu neo đậu tránh trú bão, cảng cá phục vụ phát triển kinh tế biển.

Từ nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường lập chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng khu neo đậu tránh trú bão Cồn Cỏ (Đặc khu Cồn Cỏ) với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026-2028.

Khu neo đậu tránh trú bão Cồn Cỏ hiện có quy mô nhỏ khoảng 3ha, chỉ có thể tiếp nhận tàu công suất dưới 300CV, sức chứa tối đa 200 tàu nên thường xuyên bị quá tải khi có tàu vào tránh trú bão.

Bên cạnh đó, Khu neo đậu này nằm ở ven đảo ngoài khơi tại khu vực biển hở, chịu ảnh hưởng rất lớn từ sóng gió, dòng chảy nên nhiều hạng mục dễ bị hư hỏng. Đầu tháng 9/2026, tỉnh Quảng Trị đã đồng ý để xã Nam Cửa Việt quyết định gia hạn thời gian nạo vét bồi lấp, khơi thông dòng chảy sông Cụt Hà Tây - nơi có khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Nam Cửa Việt.

Mục tiêu dự án nạo vét là tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho hơn 170 tàu cá di chuyển ra, vào khu neo đậu, giao thương buôn bán, tránh trú bão; đảm bảo tính mạng, tài sản, tạo sinh kế bền vững cho bà con ngư dân. Dòng chảy sông Cụt Hà Tây bị bồi lấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tàu thuyền ra vào khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Nam Cửa Việt.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Cửa Việt Trần Việt Dũng, do không có kinh phí nên địa phương đã xã hội hoá thông qua huy động nguồn lực từ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dự án nạo vét sông Cụt Hà Tây để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào khu neo đậu tránh trú Nam Cửa Việt.

Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp mở rộng, xây dựng mới cảng cá kết hợp khu neo đậu. Khu neo đậu tránh trú bão Bắc Cửa Việt, xã Cửa Việt đầu tư 120 tỷ đồng, quy mô đáp ứng cho khoảng 300 tàu công suất đến 1.000CV neo đậu, tránh trú bão.

Dự án gồm các hạng mục hai bến cập tàu, tuyến đê chắn sóng, hệ thống phao neo, nạo vét âu tàu, đường nội bộ, hệ thống cấp nước và khu dịch vụ hậu cần nghề cá.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Nam Cửa Việt. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Cảng cá Nam Cửa Việt, xã Nam Cửa Việt được nâng cấp và mở rộng với số vốn đầu tư 130 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành năm 2025, năng lực của cảng cá này đã được nâng lên đáng kể như quy mô tăng từ 1,3ha lên 6,4ha; sức chứa cùng lúc tăng từ 5-6 tàu công suất 250CV lên 350 tàu cá công suất trên 400CV.

Các hạng mục khác của cảng cá Nam Cửa Việt cũng được xây dựng và nâng cấp như bến cảng, bờ kè, kho bãi. Dự án nâng cấp, sửa chữa các hạng mục như bến cảng, kho bãi của cảng cá Cửa Tùng, xã Cửa Tùng với số vốn đầu tư 50 tỷ đồng hoàn thành năm 2025./.

Quảng Trị “vươn Đông tỏa Tây” hiện thực hóa khát vọng mạnh về biển, giàu từ biển Tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Trị đặt mục tiêu phải trở thành tỉnh biển mạnh, giàu từ biển, phát triển bền vững từ biển; có nền quản trị biển hiện đại, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến.