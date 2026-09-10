Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng

Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thu, nộp ngân sách nhà nước và khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Hồ Chí Minh vừa thành lập Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 9/9/2026, Ban Chỉ đạo gồm 9 thành viên, do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm Trưởng ban; ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế Thành phố làm Phó Trưởng ban Thường trực; ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính và ông Bùi Tuấn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực II, làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên còn lại của Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo Sở Xây dựng, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và Kho bạc Nhà nước khu vực 2.

Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện mục tiêu kép của năm 2026 là tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách nhà nước đạt trên 1 triệu tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng năm 2026 ước thực hiện được 625.619 tỷ đồng (bình quân 78.202 tỷ đồng/tháng), đạt 77,9% so với dự toán Trung ương giao, ước đạt 77,7% so với dự toán Hội đồng Nhân dân Thành phố giao đầu năm 2026. Có 13/18 khoản thu ước thực hiện đạt và vượt tiến độ thu bình quân dự toán giao 8 tháng đầu năm 2026.

Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thảnh cho biết, để đạt được mục tiêu thu 1 triệu tỷ đồng, nhiệm vụ trong 4 tháng cuối năm 2026 thành phố phải thực hiện là 374.381 tỷ đồng (bình quân 93.595 tỷ đồng/tháng).

Thành phố xác định tập trung khai thác hiệu quả 5 nhóm nguồn thu ưu tiên gồm: thu từ đất và đấu giá đất; thu hồi nợ thuế; thu xuất nhập khẩu; thu từ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; và các khoản thu hợp pháp khác.

Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng đã ban hành Chỉ thị số 50/CT-UBND về tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt trên 1 triệu tỷ đồng năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Với việc ra đời Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố, sẽ có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về thuế.

Ban Chỉ đạo đồng thời có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp nâng cao chất lượng phối hợp giữa các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp trong công tác thu, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hằng năm theo chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao.

Cùng với đó chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thu ngân sách nhà nước, khai thác nguồn thu, xử lý cưỡng chế và thu hồi nợ thuế; chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động người nộp thuế chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế.

Ban Chỉ đạo cũng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước của cấp xã; định kỳ hằng quý tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai công tác thu, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn, báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Áp lực thu ngân sách những tháng cuối năm rất lớn Để hoàn thành mục tiêu thu trên 1 triệu tỷ đồng cả năm, Thành phố Hồ Chí Minh cần thu thêm 374.381 tỷ đồng trong 4 tháng cuối năm, tương đương bình quân gần 94.000 tỷ đồng/tháng.

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