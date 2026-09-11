Bắc Ninh đầu tư hơn 1.012 tỷ đồng xây dựng Cụm công nghiệp Tiên Sơn

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tiên Sơn tại phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh, với diện tích khoảng 75 ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hơn 1.012 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Tiên Sơn do Công ty Cổ phần BG làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, định hướng phát triển theo hướng công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và tài nguyên.

Cụm công nghiệp sẽ thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo như sản xuất đồ uống, trang phục, sản phẩm từ da, chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, sản xuất giấy và bao bì từ giấy, in ấn, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, sản phẩm từ cao su và plastic, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, thiết bị điện, máy móc, thiết bị, ô tô và xe có động cơ, phương tiện vận tải khác và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khác.

Bên cạnh đó, cụm công nghiệp được thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định; kho bãi và lưu giữ hàng hóa phục vụ trực tiếp cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương; cho thuê kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất. Việc thu hút đầu tư phải bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường, thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

Theo Quyết định, diện tích Cụm công nghiệp Tiên Sơn khoảng 75 ha, diện tích chính xác sẽ được xác định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiện đại, gồm giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, phòng cháy, chữa cháy và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Đáng chú ý, hệ thống thu gom, thoát nước mưa và thu gom nước thải được xây dựng riêng biệt; trạm xử lý nước thải tập trung được đầu tư với công nghệ phù hợp, tiên tiến, bảo đảm nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Cụm công nghiệp cũng bố trí khu vực tập kết, phân loại, lưu giữ và thu gom chất thải theo quy định, kết hợp hệ thống cây xanh, mặt nước và các công trình bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan.

Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tiên Sơn là 1.012,021 tỷ đồng, trong đó vốn của chủ đầu tư 212,021 tỷ đồng, chiếm 20,95%; vốn vay từ các ngân hàng thương mại và nguồn vốn huy động khác 800 tỷ đồng, chiếm 79,05%.

Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 7/2026 đến hết tháng 12/2028, gồm các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, Ủy ban Nhân dân phường Vân Hà phối hợp xác định quỹ đất công nghiệp 5% dành cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư triển khai dự án và quản lý hoạt động của cụm công nghiệp theo quy định. Các sở, cơ quan liên quan phối hợp hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và các quy định có liên quan.

Ủy ban Nhân dân phường Vân Hà có trách nhiệm tổ chức quản lý hoạt động cụm công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng.

Công ty Cổ phần BG có trách nhiệm bố trí đủ nguồn vốn, tổ chức triển khai dự án đúng tiến độ, tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng và phối hợp kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Tiên Sơn có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký Quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Quế Tân tại phường Quế Võ và phường Đào Viên.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quế Tân là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại và xây dựng Trường Thịnh, có trụ sở tại khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Quang Hữu, Giám đốc.

Dự án có tổng mức đầu tư 577,577 tỷ đồng, với mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, gồm giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, phòng cháy, chữa cháy và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan. Dự án cũng bố trí hệ thống cây xanh, mặt nước và các công trình bảo vệ môi trường phù hợp.

Về tiến độ, từ tháng 8/2026 đến hết tháng 6/2029, dự án sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất./.

Đồng loạt khởi công, khánh thành 8 dự án chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh Chuỗi dự án được triển khai đồng thời nhằm bổ sung không gian phát triển công nghiệp, đô thị, nhà ở, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống.