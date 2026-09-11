Ấn Độ-Nga hướng tới mục tiêu thương mại 100 tỷ USD vào năm 2030

Ấn Độ ngày 10/9 kêu gọi đẩy nhanh quan hệ đối tác kinh tế và công nghiệp với Nga, đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ khoảng 60 tỷ USD hiện nay lên 100 tỷ USD, đồng thời đưa đầu tư hai chiều lên 50 tỷ USD vào năm 2030.

New Delhi xác định mở rộng xuất khẩu phi năng lượng và thu hút doanh nghiệp Nga sản xuất tại Ấn Độ là những động lực chính để hiện thực hóa mục tiêu này.

Theo Phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại phiên toàn thể INNOPROM India 2026 cùng Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho rằng hai nước cần tạo thêm khoảng 40 tỷ USD thương mại trong bốn năm tới, tương đương duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số hằng năm.

Theo ông, mục tiêu này đòi hỏi cả chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước chuyển mạnh từ cam kết sang những dự án và hợp đồng cụ thể.

Một trọng tâm lớn mà Ấn Độ đặt ra là tái cân bằng cơ cấu thương mại, hiện nghiêng mạnh về nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Ông Goyal cho rằng thương mại phi năng lượng giữa hai nước vẫn thấp hơn nhiều so với tiềm năng, trong khi Ấn Độ có dư địa lớn để tăng xuất khẩu dược phẩm, hàng kỹ thuật, hóa chất, dệt may, linh kiện ôtô, máy kéo, thực phẩm và thủy sản sang thị trường Nga.

Một số nhóm hàng đã ghi nhận mức tăng đáng kể. Xuất khẩu thịt và sản phẩm từ thịt của Ấn Độ sang Nga tăng từ 36 triệu USD lên 97 triệu USD, tương đương gần 170%; cá và thủy sản tăng gần 30% lên 159 triệu USD; rau ăn được tăng 40% lên 54 triệu USD; trong khi cà phê, chè và gia vị tăng 13%, đạt 116 triệu USD.

New Delhi cho rằng kết quả này mới phản ánh một phần nhỏ tiềm năng của thị trường Nga đối với nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Ấn Độ.

Trong lĩnh vực đầu tư, cơ chế các dự án đầu tư ưu tiên Ấn Độ-Nga hiện theo dõi khoảng 40 dự án trong sản xuất tiên tiến, năng lượng, khai khoáng, đường sắt và công nghệ mới nổi.

Ấn Độ mong muốn Nga tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp nước này đầu tư vào dược phẩm, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ kỹ thuật và đường sắt, qua đó đưa mục tiêu đầu tư 50 tỷ USD trở thành dòng vốn thực chất theo cả hai chiều.

Hai nước cũng đang thúc đẩy một hiệp định đầu tư song phương mới nhằm tăng tính ổn định và khả năng dự báo cho nhà đầu tư. Song song với đó, Ấn Độ và Liên minh Kinh tế Á-Âu, gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan, đang xúc tiến đàm phán hiệp định thương mại tự do.

New Delhi kỳ vọng thỏa thuận này sẽ mở thêm thị trường cho doanh nghiệp Ấn Độ, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Một nút thắt khác nằm ở hệ thống thanh toán. Ông Goyal cho rằng trên thực tế, khó khăn trong thanh toán nhiều khi cản trở thương mại mạnh hơn thuế quan. Vì vậy, Ấn Độ và Nga tiếp tục mở rộng sử dụng đồng nội tệ, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ những trở ngại liên quan tới thanh toán, chứng nhận, tiêu chuẩn, logistics, thị thực và các thủ tục phê duyệt.

Ấn Độ đồng thời thúc đẩy hai tuyến kết nối chiến lược gồm Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc-Nam và tuyến hàng hải Chennai-Vladivostok, coi hạ tầng vận tải là một bộ phận trực tiếp của chính sách thương mại.

Việc rút ngắn thời gian và chi phí logistics được kỳ vọng sẽ giúp hàng hóa Ấn Độ thâm nhập sâu hơn vào thị trường Nga và rộng hơn là không gian Á-Âu.

Đáng chú ý, ông Goyal kêu gọi doanh nghiệp Nga chuyển từ mô hình “bán hàng cho Ấn Độ” sang “sản xuất tại Ấn Độ,” tận dụng các hành lang công nghiệp với cơ sở hạ tầng “cắm là vận hành,” lực lượng lao động trẻ và hệ sinh thái sản xuất đang mở rộng.

Ấn Độ hiện chi khoảng 130 tỷ USD mỗi năm để phát triển sân bay, cảng biển, đường cao tốc, đường sắt, đường thủy, năng lượng và các khu công nghiệp.

Theo New Delhi, sự kết hợp giữa quy mô thị trường, nhân lực và năng lực sản xuất của Ấn Độ với thế mạnh công nghệ của Nga trong hàng không vũ trụ, luyện kim, năng lượng hạt nhân và khai khoáng có thể đưa quan hệ kinh tế hai nước vượt ra ngoài mô hình thương mại năng lượng truyền thống.

Mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2030 vì vậy không chỉ đòi hỏi tăng quy mô trao đổi, mà quan trọng hơn là đa dạng hóa thương mại, mở rộng đầu tư hai chiều và hình thành các chuỗi sản xuất chung giữa hai nền kinh tế./.

Nga lần đầu tiên tiến hành nhập khẩu xăng từ Ấn Độ Theo dữ liệu từ công ty Kpler, đây là lần đầu tiên Nga nhập khẩu loại nhiên liệu này từ quốc gia Nam Á, với một hành trình vận chuyển dài ngày, cho thấy mức độ cấp bách về nguồn cung.