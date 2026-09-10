Cháy tàu chở hàng tại Trung Quốc, 20 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, vào khoảng 11 giờ 15 ngày 10/9, theo giờ địa phương, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát trên một tàu chở hàng nước ngoài trong quá trình bảo dưỡng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Bắc Hải Thanh Đảo thuộc Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc, khiến 20 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, khi vụ hỏa hoạn xảy ra, trên tàu có 42 người, trong đó 12 người được sơ tán an toàn, 5 người bị thương và 25 người bị mất liên lạc. Tính đến 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 20 thi thể nạn nhân.

Ngay sau vụ tai nạn, tỉnh Sơn Đông và thành phố Thanh Đảo đã lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, huy động các cơ quan chức năng, bao gồm đơn vị quản lý tình trạng khẩn cấp, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an, y tế..., tập trung toàn lực triển khai công tác cứu hộ.

Các quan chức cấp cao của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra những chỉ đạo quan trọng. Ông yêu cầu khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, đồng thời xử lý thỏa đáng hậu quả và hỗ trợ các nạn nhân.

Ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm minh những cá nhân chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường cũng đã đưa ra chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người bị mắc kẹt, nỗ lực hết sức cứu chữa người bị thương, xử lý thỏa đáng hậu quả và nghiêm ngặt phòng ngừa các sự cố thứ cấp.

Ông chỉ đạo Ủy ban An toàn Sản xuất thuộc Quốc vụ viện rút kinh nghiệm từ sự việc này, tiếp tục đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm về an toàn tại các địa phương và ngành nghề, rà soát kỹ lưỡng và khắc phục triệt để các nguy cơ mất an toàn, đồng thời kiên quyết ngăn chặn không để các tai nạn nghiêm trọng và thảm khốc tương tự xảy ra./.

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