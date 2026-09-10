Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, ngày 10/9, tại thủ đô Ulan Bator, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bà Nguyễn Thị Thanh Nga đã có cuộc gặp với Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ, bà Gantsetseg Tsendsuren.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren bày tỏ vui mừng đón Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga thăm Mông Cổ đúng vào thời khắc giao mùa tuyệt vời của đất nước Mông Cổ; tin tưởng, chuyến thăm của đoàn sẽ để lại nhiều tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Mông Cổ; đồng thời chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về vẻ đẹp thiên nhiên cùng sự phát triển vượt bậc, sự hiếu khách, thân thiện của con người Việt Nam trong các chuyến thăm, du lịch của gia đình trước đây.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp rất trọng thị, chu đáo và đặc biệt thân tình.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga chia sẻ, đến thăm đất nước Mông Cổ xinh đẹp vào những ngày đầu Thu, bà cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng và sự gần gũi, chân thành, mến khách của đất nước, con người Mông Cổ; trong đó đặc biệt ấn tượng với cách người Mông Cổ gìn giữ bản sắc văn hóa của mình, từ lễ hội Naadam, trang phục truyền thống, văn hóa cưỡi ngựa đến lối sống gắn bó với thiên nhiên.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cho rằng, chuyến thăm diễn ra khi quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp. Việt Nam và Mông Cổ đã có hơn 70 năm quan hệ hữu nghị và từ năm 2024 đã trở thành Đối tác toàn diện. Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm, sự giúp đỡ mà Nhà nước và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng trước đây. Đặc biệt, tại thủ đô Ulan Bator có Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; đây là một biểu tượng đẹp của tình hữu nghị lâu bền giữa hai dân tộc.

Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren nhấn mạnh, ngôi trường đã vinh dự được đặt theo tên của vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, là minh chứng sống động cho tình hữu nghị gắn bó lâu đời và sự coi trọng mà các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dành cho nhau.

Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren cho rằng, trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ, Việt Nam luôn là một người bạn, một đối tác rất đặc biệt và vô cùng quan trọng.

Hiện nay, giữa Mông Cổ và Việt Nam đang có nhiều hoạt động giao lưu học sinh, sinh viên rất hiệu quả. Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình học bổng "Sứ giả 2100" do Tổng thống Ukhnaagiin Khürelsükh khởi xướng nhằm cử các tài năng trẻ Mông Cổ đi đào tạo tại nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới, Việt Nam là một trong những điểm đến được lựa chọn.

Nhiều thế hệ sinh viên Mông Cổ sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam đã trở về phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước, nhiều người trở thành các nhà ngoại giao, đại sứ, đóng vai trò cầu nối tích cực cho quan hệ hai nước.

Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren cho biết, dân số Mông Cổ tương đối ít so với Việt Nam, do đó phần lớn hàng tiêu dùng phải nhập khẩu từ các nước, trong đó có Việt Nam. Đánh giá cao năng lực sản xuất, phát triển công nghiệp nhanh chóng của Việt Nam, Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren cho biết, người dân Mông Cổ từ lâu đã rất quen thuộc và ưa chuộng các sản phẩm của Việt Nam như gạo, cà phê, các loại hoa quả tươi và hoa quả sấy khô, vật tư y tế, dược phẩm cũng như các sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Nhà nước Mông Cổ dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại đây, trong đó có các phụ nữ Việt Nam sang sinh sống, làm việc; cho rằng, phụ nữ Việt Nam và Mông Cổ có nhiều điểm tương đồng, từ chăm lo gia đình, giáo dục con cái đến tham gia công việc và đóng góp cho xã hội; mong muốn ngày càng có nhiều dịp để phụ nữ và người dân hai nước gặp gỡ, tìm hiểu, gắn kết, giao lưu, kết nối.

Nhân dịp này, hai Phu nhân đã trao đổi về các lĩnh vực giáo dục, văn hóa của mỗi nước.

Cũng trong sáng 10/9, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren đã tham quan quần thể Cung điện Hoàng đế Bogd VII và Cung điện mùa Đông. Đây là nơi hội tụ lịch sử nhà nước, Phật giáo, mỹ thuật và đời sống cung đình Mông Cổ đầu thế kỷ XX; đồng thời phản ánh sự giao thoa giữa kiến trúc truyền thống Mông Cổ, Tây Tạng, Trung Hoa và ảnh hưởng châu Âu./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam Trong chương trình thăm chính thức Mông Cổ, trưa 10/9, tại Cung Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam do bà J. Bayarmaa, Chủ tịch Nhóm làm Trưởng đoàn.

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