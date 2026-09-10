Nghệ An: Phát hiện, thu giữ 145 kíp nổ và 1kg thuốc nổ trên tàu cá

Ngày 10/9, thông tin từ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép 145 kíp nổ, cùng 1kg thuốc nổ xảy ra trên địa bàn.

Trước đó thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tại khu vực bến cá thuộc thôn Nghĩa Hùng (xã Quỳnh Phú), Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận và Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp với Công an xã Quỳnh Phú kiểm tra tàu cá NA-95588-TS do Bùi Văn Nhạ (sinh năm 1982) là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 11 thỏi chất bột dạng nén màu xám, tổng khối lượng khoảng 1kg.

Chủ tàu Bùi Văn Nhạ khai nhận là vật liệu nổ; cùng 11 ống kim loại màu trắng có gắn dây điện là kíp nổ được đối tượng mua về sử dụng trong khai thác thủy sản.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn Nhạ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 134 kíp nổ.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang chỉ đạo Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo qui định của pháp luật./.

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