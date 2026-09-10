Ninh Bình lập “Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng”

Nhằm bảo tồn, phát triển hệ sinh thái rừng núi đá vôi và các loài động vật, thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm, đặc biệt là quần thể Voọc mông trắng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã quyết định thành lập khu rừng đặc dụng “Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng.”

Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng đã ký Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 10/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập khu rừng đặc dụng “Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng.”

Khu bảo tồn có tổng diện tích 3.182 ha, gồm: 3.016,81 ha đất có rừng tự nhiên; 64,25 ha đất có rừng trồng; 100,94 ha đất chưa có rừng và không có diện tích đất mặt nước. Khu bảo tồn nằm trên địa bàn các phường Lý Thường Kiệt, Tam Chúc và Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình.

Theo quyết định, khu bảo tồn được phân thành 3 phân khu chức năng, gồm: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 1.807,4 ha; Phân khu phục hồi sinh thái 1.358,8 ha; Phân khu dịch vụ, hành chính 15,8 ha.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, việc thành lập “Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng” nhằm bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng núi đá vôi; bảo tồn các loài động vật, thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm, đặc biệt là quần thể Voọc mông trắng; góp phần bảo vệ môi trường, duy trì chức năng sinh thái và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các phường Lý Thường Kiệt, Tam Chúc, Nguyễn Úy và các cơ quan, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức quản lý, bảo vệ rừng.

Mục tiêu đặt ra là bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng tự nhiên hiện có, nhất là những khu vực có giá trị bảo tồn cao và các sinh cảnh quan trọng; bảo tồn tính đa dạng sinh học của hệ động, thực vật cùng các loài đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm đã được ghi nhận trong khu vực.

Cùng với đó, tỉnh từng bước nâng cao chất lượng rừng thông qua tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái; nâng cao nhận thức, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn thiên nhiên; từng bước phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy các giá trị tự nhiên của khu vực.

Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình định hướng xây dựng tổ chức bộ máy quản lý Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng do Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình trực thuộc Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm trực tiếp quản lý.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình được thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong phạm vi khu bảo tồn; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực./.

Thành lập Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng trong năm 2026 Diện tích nghiên cứu thành lập dự án Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng là 3.182 ha. Thời gian thực hiện trong năm 2026. Hiện dự án đang tổ chức thực hiện.

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