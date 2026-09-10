Ấn Độ thắt chặt an ninh ở New Delhi trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS

An ninh đã được thắt chặt trên khắp thủ đô New Delhi của Ấn Độ để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) dự kiến diễn ra trong 2 ngày 12-13/9.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, thủ đô của Ấn Độ đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để chuẩn bị cho hội nghị này với các biện pháp an ninh và điều tiết giao thông được triển khai kỹ lưỡng trước sự kiện quốc tế trên.

Công tác chuẩn bị cho hội nghị này, vốn bắt đầu từ nhiều tháng trước, đã diễn ra trên khắp các tuyến phố lớn của thủ đô. Các biểu ngữ, ápphích được dựng lên tại nhiều điểm. Các khu chợ và khu vực nổi bật, bao gồm Connaught Place và Khan Market, cũng được tăng cường chiếu sáng vào ban đêm.

Theo Phó Cảnh sát trưởng New Delhi Sachin Sharma, lực lượng cảnh sát đã được triển khai để duy trì trật tự, an ninh và chống khủng bố. Ngoài ra, cảnh sát cũng theo dõi cả các mạng xã hội nhằm phát hiện sớm các nguy cơ an ninh có thể xảy ra.

Tại những địa điểm lưu trú của các đoàn khách quốc tế và những nơi tổ chức sự kiện, cảnh sát được triển khai dày đặc hơn với các biện pháp được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Trong khi đó, Cảnh sát New Delhi và cảnh sát giao thông chuẩn bị kế hoạch toàn diện để đảm bảo sự di chuyển thông suốt của các phái đoàn nước ngoài và đoàn xe của các VIP.

Dự kiến, khoảng 7.000 nhân viên từ Cảnh sát New Delhi, lực lượng bán quân sự, Lực lượng An ninh quốc gia (NSG) và các đơn vị khác sẽ được triển khai thành nhiều lớp như một phần của công tác đảm bảo an ninh tổng thể.

Theo thông báo, hơn 35 tuyến đường chính được xác định sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế và phân luồng giao thông, cùng khoảng 22 điểm phân luồng giao thông trọng điểm dưới sự điều tiết của 4.800 cảnh sát.

Là nước Chủ tịch BRICS 2026, Ấn Độ sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 trong hai ngày 12-13/9 tại New Delhi với chủ đề “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững."

Trong khuôn khổ các hoạt động của BRICS từ đầu năm đến nay dưới vai trò Chủ tịch của Ấn Độ đã diễn ra khoảng 350 cuộc họp, trong đó có 22 cuộc họp cấp bộ trưởng, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như thương mại, năng lượng, tài chính, cơ sở hạ tầng, truyền thông và y tế./.

Từ đồng thuận đến hợp tác thực chất của BRICS sau 20 năm hình thành và hợp tác Sau 20 năm, BRICS đã có một nền tảng hợp tác đa tầng và mở rộng hoạt động từ thương mại, đầu tư sang năng lượng, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.