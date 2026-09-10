Căng thẳng Trung Đông leo thang, giá dầu Brent vượt mốc 105 USD mỗi thùng

Căng thẳng địa chính trị bùng phát tại Trung Đông đang thổi bùng lo ngại về nguồn cung toàn cầu, đẩy giá dầu Brent vọt lên mốc 105 USD/thùng.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2026, giá mặt hàng này trên thị trường dầu thế giới chạm lại ngưỡng ba con số, kéo theo nguy cơ lạm phát năng lượng bùng phát trở lại khi giá khí đốt và dầu diesel cũng đồng loạt tăng vọt.

Đà tăng giá diễn ra sau khi khu vực Trung Đông chấm dứt giai đoạn tạm yên tĩnh. Iran tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ và cảnh báo tấn công trả đũa nếu Mỹ tiếp tục nhắm vào lãnh thổ nước này.

Cùng lúc đó, lực lượng Houthi tại Yemen liên tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Saudi Arabia, khiến Saudi Arabia phải lên tiếng cảnh báo sản lượng dầu thô của vương quốc này trong tháng trước đã lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ năm 1990.

Dù vẫn thấp hơn mức đỉnh thời chiến 126 USD/thùng thiết lập hồi tháng 4/2026, giá dầu Brent tính từ đầu năm đến nay đã tăng hơn 70%.

Chi phí nhiên liệu leo thang đang tác động mạnh tới người tiêu dùng với giá bán lẻ dầu diesel tại Mỹ tiến sát mốc kỷ lục chưa từng có 6 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), trong khi hợp đồng tương lai dầu gasoil tại châu Âu xấp xỉ 200 USD/thùng.

Triển vọng hạ nhiệt giá cả vẫn khá mù mịt. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định xung đột sẽ khó kết thúc trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, đồng nghĩa giá xăng khó có thể giảm nhanh.

Thậm chí, theo tờ The Wall Street Journal, giới cố vấn Nhà Trắng, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, đã cảnh báo ông Trump về kịch bản cuộc chiến với Iran có thể kéo dài đến hết nhiệm kỳ. Kịch bản này sẽ bào mòn nguồn lực quân sự của Mỹ và đe dọa làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng Trung Đông trong thời gian dài.

Dù vậy, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright vẫn đưa ra góc nhìn lạc quan hơn khi dự báo giá xăng tại trạm sẽ giảm trong "những tuần tới" nhờ nỗ lực tăng cường công suất lọc dầu. Ông Wright cho biết hiện có dưới 11 triệu thùng/ngày đang lưu chuyển qua eo biển Hormuz.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường cũng chịu áp lực từ nguồn cung thắt chặt. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo dự trữ dầu diesel của nước này trong tháng 9/2026 sẽ sụt giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 20 năm qua.

Tại châu Á, làn sóng mua vào của Trung Quốc đang góp phần đẩy giá lên cao, dù các nhà máy lọc dầu nhỏ của nước này có nguy cơ phải cắt giảm công suất xử lý do chi phí đắt đỏ./.

Dư địa giảm giá dầu ngày càng thu hẹp khi nguồn cung Trung Đông gián đoạn Giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng khi giao tranh Mỹ-Iran tái diễn, lượng dầu qua eo biển Hormuz giảm mạnh, trong khi tồn kho toàn cầu tiếp tục suy giảm và chưa có dấu hiệu căng thẳng sẽ hạ nhiệt nhanh.