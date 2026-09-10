Động lực mới cho phát triển kinh tế và hợp tác Việt-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 10/9 tại thủ đô Vientiane, Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên VPG Lào-Việt (VLV), đơn vị đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (VPG) tại Lào, tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu, tìm hiểu về Dự án khai thác và chế biến quặng Bauxite-Alumina Dakcheung, tỉnh Xekong,” nhằm tập trung trao đổi về kế hoạch triển khai, phương án kỹ thuật-công nghệ phát triển bền vững, phát triển nguồn nhân lực và chủ động với các tác động kinh tế-xã hội tại huyện Dakcheung, tỉnh Xekong, các thành phần liên quan trực tiếp và gián tiếp đến dự án.

Tham dự Hội thảo có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Thứ trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào Phonvanh Outhavong; đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban, ngành của Lào và chính quyền tỉnh Xekong, huyện Dakcheung; các chuyên gia kinh tế và môi trường của hai nước.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh tầm vóc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Trong tổng thể mối quan hệ đó, hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư ngày càng giữ vai trò quan trọng, không chỉ tạo động lực cho phát triển kinh tế của mỗi nước, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn sự gắn kết giữa hai nền kinh tế.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định một dự án đầu tư thành công không chỉ đo bằng quy mô vốn hay sản lượng, mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị gia tăng, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và bảo đảm các yêu cầu về môi trường.

Theo tinh thần đó, Dự án Bauxite-Alumina Dakcheung có ý nghĩa rất đáng ghi nhận khi hướng tới chế biến sâu khoáng sản, nâng cao giá trị tài nguyên và mở rộng cơ hội phát triển cho khu vực Nam Lào.

Đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của Quốc hội, Chính phủ Lào, cùng các bộ, ngành và chính quyền tỉnh Xekong, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ luôn đồng hành, trao đổi chặt chẽ với cơ quan chức năng hai nước để tháo gỡ vướng mắc về chính sách, thuế và thủ tục, giúp dự án triển khai đúng quy định, hiệu quả và bền vững.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng ghi nhận Tập đoàn Việt Phương đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, điển hình như việc trao tặng Khu liên hợp thể thao huyện Dakcheung cho địa phương.

Thứ trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào Phonvanh Outhavong phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Thứ trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào Phonvanh Outhavong cũng phát biểu đánh giá rất cao nỗ lực của Tập đoàn Việt Phương và Công ty VLV; khẳng định Chính phủ Lào luôn coi trọng các dự án đầu tư chất lượng, có hàm lượng công nghệ cao và cam kết gắn bó lâu dài như Dự án Dakcheung.

Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và tỉnh Xekong để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, giúp dự án sớm đi vào hoạt động, tạo đà bứt phá kinh tế cho huyện Dakcheung và toàn tỉnh Xekong.

Đại diện nhà đầu tư, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên VPG Lào-Việt (VLV) Nguyễn Tiến Ngọc cho biết Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Dự án Tổ hợp Công nghiệp Bauxite-Alumina Dakcheung (huyện Dakcheung, tỉnh Xekong) đang bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai đồng bộ các hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Hội thảo tạo nhằm diễn đàn quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, các nhà khoa học và nhà đầu tư cùng trao đổi một cách cởi mở, khách quan về quy mô, lộ trình công nghệ cũng như các giải pháp phát triển bền vững cho dự án.

Dự án Tổ hợp Công nghiệp Bauxite-Alumina Dakcheung do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên VPG Lào-Việt (VLV) trực tiếp triển khai, bao gồm các hạng mục hồ nước sạch, hồ thải quặng đuôi, hồ bùn đỏ ép khô, nhà máy tuyển, nhà máy alumin, nhà máy điện và nhiều hạng mục tiện ích công nghiệp khác. Nguồn quặng cho tổ hợp gồm khu mỏ ở tỉnh Xekong và tỉnh Attapeu.

Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1,13 tỷ USD, công suất thiết kế 1 triệu tấn alumin/năm, kế hoạch sẽ nâng công suất lên 2 triệu tấn/năm vào năm 2035.

Dự án dự kiến có sản phẩm quặng tinh vào tháng 11/2028 và sản phẩm alumin vào tháng 11/2030. Dự án được kỳ vọng tạo nền tảng cho việc nghiên cứu và phát triển chuỗi giá trị bauxite-alumin-nhôm tại Lào.

Tổ hợp được định hướng đầu tư theo mô hình khai thác gắn liền với chế biến sâu. Thay vì xuất khẩu quặng thô, dự án tập trung đầu tư nhà máy tuyển rửa và nhà máy sản xuất alumin đồng bộ.

Mô hình này giúp gia tăng tối đa giá trị tài nguyên, tạo tiền đề phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, đồng thời đóng góp nguồn thu ngân sách bền vững cho địa phương.

Dự án dự kiến tạo hơn 1.000 việc làm trực tiếp trong 3 năm đầu và khi chính thức đi vào vận hành ổn định, tổ hợp duy trì quy mô nhân sự từ 1.500-1.800 người, trong đó ưu tiên tuyển dụng và đào tạo lao động là người dân địa phương.

Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quản lý hiện đại, VLV đang từng bước áp dụng hệ thống quản trị đạt chuẩn quốc tế, như ISO 9001 (Quản lý chất lượng), nhằm chuẩn hóa toàn bộ quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị và đảm bảo sự ổn định trong sản xuất; ISO 14001 (Quản lý môi trường), nhằm tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, kiểm soát nghiêm ngặt chất thải và giảm thiểu tối đa tác động sinh thái; và ISO 45001 (An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp), để nhận diện rủi ro, bảo vệ an toàn tối đa cho cán bộ, công nhân viên và cộng đồng xung quanh.

Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty TNHH MTV VPG Lào-Việt (VLV) Nguyễn Tiến Ngọc phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp bên lề Hội thảo, ông Nguyễn Tiến Ngọc cho biết Tập đoàn Đầu tư Việt Phương là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành của Việt Nam, sở hữu nhiều kinh nghiệm thực tiễn qua các dự án khoáng sản lớn về vàng, cát thủy tinh, đá trắng và bauxite.

Việc mở rộng đầu tư sang Lào từ năm 2005 thể hiện quyết tâm đóng góp vào sự phát triển chung của hai nước Việt Nam-Lào và khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Đối với Tổ hợp Công nghiệp Bauxite-Alumina Dakcheung, doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng chuỗi phát triển dài hạn từ khai thác quặng, sản xuất alumin cho đến sản xuất nhôm và các sản phẩm sau nhôm.

Với quy mô tổng vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ USD lần đầu triển khai tại Lào, VLV đặc biệt chú trọng hợp tác với các tập đoàn, công ty thiết kế hàng đầu thế giới nhằm tiếp thu những cải tiến kỹ thuật tiên tiến nhất.

Điểm nhấn quan trọng trong giải pháp công nghệ của dự án là việc áp dụng công nghệ xử lý bùn đỏ và thải khô. Phương pháp hiện đại này giúp kiểm soát tối đa tác động môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Ông Nguyễn Tiến Ngọc chia sẻ: “Để thành công trong dự án này, doanh nghiệp chúng tôi đặc biệt đánh giá cao sự đồng hành và quan tâm giúp đỡ từ Chính phủ Lào, các cơ quan, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương. Chúng tôi sẽ thực hiện dự án một cách có trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào và tỉnh Xekong, góp phần vun đắp và phát triển hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.”

Để tăng cường sự hiểu biết và phối hợp hiệu quả, VLV cam kết tiếp tục chủ động tổ chức các chương trình hội thảo, tập huấn và đào tạo chuyên môn trong suốt quá trình triển khai dự án. Hoạt động này giúp công ty hoàn thiện phương án đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý của Lào theo dõi, hướng dẫn và giám sát, bảo đảm dự án về đích đúng lộ trình.

Sự kết hợp giữa năng lực quản trị, công nghệ hiện đại của Tập đoàn Việt Phương và nguồn tài nguyên phong phú của Lào đang mở ra chu kỳ phát triển mới cho huyện Dakcheung cũng như tỉnh Xekong.

Khi đi vào vận hành ổn định, Tổ hợp Bauxite-Alumina Dakcheung sẽ đóng góp ngân sách lớn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống người dân vùng Nam Lào.

Dự án tiếp tục khẳng định phương châm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,” góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào./.

Việt Nam-Lào mở rộng không gian hợp tác trong chuyển đổi số, bán dẫn và AI Từ những kinh nghiệm thực tiễn, Việt Nam và Lào mở thêm những hướng hợp tác mới trong phát triển công nghệ, nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp.