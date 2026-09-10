Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị EAEU mở cửa thị trường cho hàng Việt

Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 10/9 cho biết: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, ngày 9/9/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với ngài Adrey Slevnev, Bộ trưởng phụ trách thương mại của Ủy ban kinh tế Á-Âu (EAEU) nhằm trao đổi về tình hình hợp tác song phương và các định hướng giữa hai bên trong thời gian tới.

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Andrey Slevnev khẳng định EAEU luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam - quốc gia đầu tiên ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh, đồng thời tin tưởng rằng các thỏa thuận sẽ đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với Liên bang Nga nói riêng, cũng như với toàn khối EAEU nói chung.

Về phía Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ trưởng cho biết Việt Nam và EAEU mới hoàn tất trao đổi dữ liệu thống kê về nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định giai đoạn 2017-2025. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên đánh giá kết quả thực thi hiệp định và xác định những vấn đề cần tiếp tục xử lý.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị EAEU xem xét tháo gỡ một số vướng mắc trong thương mại song phương, trọng tâm là xóa bỏ biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với hàng dệt may của Việt Nam và mở cửa thị trường Liên bang Nga cho các sản phẩm thủy sản của Việt Nam.

Ghi nhận ý kiến của phía Việt Nam, Bộ trưởng Andrey Slevnev cho biết phía Liên minh sẽ xem xét các đề xuất của Việt Nam, cùng với đó trao đổi về một số đề xuất nhằm tạo cân bằng trong thương mại giữa hai bên.

Kết thúc buổi làm việc, hai Bộ trưởng khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EAEU, cũng như thống nhất sẽ xem xét việc tổ chức Khóa họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp về thực thi Hiệp định VN-EAEU FTA vào thời gian thích hợp.

Thống kê từ Bộ Công Thương, năm 2025, trao đổi thương mại song phương Việt Nam-EAEU đạt 5,94 tỷ USD, tăng 5,4% so với năm 2024; trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang EAEU đạt 3,32 tỷ USD tăng 1,3% so với năm 2024. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ EAEU đạt 2,63 tỷ USD, tăng 11,1% so với năm 2024.

Trong 7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - EAEU đạt 4,3 tỷ USD tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang EAEU đạt 2,25 tỷ USD tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2025; nhập khẩu từ EAEU đạt 2,04 tỷ USD tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025./.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác và xem EAEU là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực AI Tại Diễn đàn Kinh tế Á-Âu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Liên minh Kinh tế Á-Âu thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vì lợi ích phát triển chung của hai bên.