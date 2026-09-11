Giá dầu thế giới tăng vọt hơn 6%, dầu WTI vượt 100 USD mỗi thùng

Giá dầu thế giới tăng hơn 6% trong phiên 10/9, khiến cả hai loại dầu chủ chốt trên thị trường đều vượt 100 USD/thùng.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển gia tăng mạnh nhất kể từ khi cuộc xung đột tại Iran bắt đầu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nguồn cung dầu vốn đã thắt chặt tiếp tục bị gián đoạn.

Cuối phiên này, giá dầu Brent giao tháng 10/2026 tăng 6,42 USD, tương đương 6,34%, lên 107,63 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng lần đầu tiên vượt 100 USD/thùng kể từ tháng 5/2026, tăng 6,43 USD, tương đương 6,69%, lên 102,48 USD/thùng.

Cả hai loại dầu đều ghi nhận mức giá cao nhất kể từ ngày 19/5 và mức tăng mạnh nhất trong gần hai tháng.

Lực lượng Houthi liên kết với Iran ngày 10/9 đã giành quyền kiểm soát cảng Mocha của Yemen, làm gia tăng nguy cơ đối với hoạt động vận tải qua Biển Đỏ.

Trong khi đó, hoạt động vận chuyển qua vùng Vịnh vẫn bị hạn chế do các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu trong khu vực gia tăng trong những ngày gần đây, đặc biệt tại khu vực eo biển Hormuz.

Ông Simon-Peter Massabni, người phụ trách phát triển kinh doanh tại XS.com, cho rằng các cuộc tấn công từ Yemen nhằm vào các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia đang tạo ra một nguồn rủi ro mới đối với thị trường, mở rộng phạm vi lo ngại vượt ra ngoài Iran và eo biển Hormuz.

Theo ông, nguy cơ hiện không còn chỉ tập trung tại một điểm nghẽn vận tải duy nhất mà có thể lan sang các tuyến xuất khẩu trong khu vực, các cơ sở sản xuất dầu và những hạ tầng năng lượng khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể tấn công Pickaxe Mountain của Iran, nằm gần cơ sở làm giàu uranium Natanz đã bị hư hại nghiêm trọng. Ông cũng cho rằng cuộc chiến nhiều khả năng sẽ kéo dài sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới.

Một phân tích mới của S&P Global Energy nhận định triển vọng đạt được một giải pháp dứt điểm cho xung đột Iran ngày càng mờ nhạt.

Trong bối cảnh giá dầu Brent gần đây lần đầu tiên vượt 100 USD/thùng kể từ tháng 7/2026, thị trường dầu thô đang dần bước vào một trạng thái bình thường mới kéo dài, trong đó rủi ro gián đoạn nguồn cung trở thành yếu tố thường trực thay vì chỉ xuất hiện từng thời điểm.

Các nhà phân tích cho rằng diễn biến tiếp theo của đợt tăng giá sẽ phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Theo các nhà phân tích của ING, Trung Quốc đã đẩy mạnh mua dầu trong những tuần gần đây sau nhiều tháng nhu cầu trầm lắng, qua đó hỗ trợ thị trường dầu giao ngay.

ING cho rằng nếu hoạt động mua dầu của Trung Quốc tiếp tục phục hồi, bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào cũng có thể tác động mạnh hơn đến thị trường và đẩy giá dầu lên cao. Ngược lại, nếu nhập khẩu của Trung Quốc giảm trở lại, đà tăng của thị trường có thể bị hạn chế.

Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu thô dự trữ của Mỹ trong tuần trước (kết thúc ngày 4/9) giảm 391.000 thùng, xuống 424,1 triệu thùng, trong bối cảnh hoạt động của các nhà máy lọc dầu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Trước đó, các nhà phân tích dự báo lượng dầu dự trữ sẽ giảm 1,55 triệu thùng.

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 10/9 tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2026 xuống còn 380.000 thùng/ngày. Đây là lần thứ năm liên tiếp OPEC điều chỉnh giảm dự báo này./.

PEC lần thứ năm liên tiếp hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026 OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống 380.000 thùng/ngày, giảm 34% so với dự báo tháng Tám, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất ổn.