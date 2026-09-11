Giá vàng ngày 11/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Giá vàng giao ngay giảm 1%, xuống 4.355,85 USD/ounce vào lúc 17 giờ 42 phút GMT (0 giờ 42 phút ngày 11/9 giờ Việt Nam). Trước đó, giá vàng có thời điểm giảm khoảng 1,7%, xuống mức thấp nhất trong phiên là 4.323,78 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ giảm 1,2%, chốt phiên ở mức 4.407,30 USD/ounce.

Đồng USD tăng giá, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cũng gây thêm sức ép lên giá vàng.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142,0-145,0 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 11/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: