Giá vàng giảm hơn 1% do lạm phát Mỹ tăng và giá dầu leo thang

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên 10/9, sau khi số liệu lạm phát Mỹ tăng mạnh và giá dầu đi lên làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tuần tới.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 1%, xuống 4.355,85 USD/ounce vào lúc 17 giờ 42 phút GMT (0 giờ 42 phút ngày 11/9 giờ Việt Nam). Trước đó, giá vàng có thời điểm giảm khoảng 1,7%, xuống mức thấp nhất trong phiên là 4.323,78 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ giảm 1,2%, chốt phiên ở mức 4.407,30 USD/ounce.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, cho biết số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) phần nào cho thấy lạm phát cơ bản trong nền kinh tế Mỹ đã tăng trở lại, trong đó một phần nguyên nhân đến từ chi phí năng lượng tăng. Theo Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, PPI tăng 0,4% trong tháng trước, sau khi tăng 0,1% trong tháng 7, mức đã được điều chỉnh.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện nhận định khả năng Fed tăng lãi suất vào tuần tới là 70%, tăng từ mức 62% trước khi số liệu lạm phát được công bố.

Tuy nhiên, đa số các nhà kinh tế tham gia khảo sát của các hãng tin dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 và duy trì mức lãi suất này trong phần còn lại của năm.

Đồng USD tăng giá, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cũng gây thêm sức ép lên giá vàng.

Ông Rodda cho rằng giá dầu tăng mạnh khiến thị trường trái phiếu phải phản ánh nguy cơ lạm phát kéo dài và ở mức cao hơn, qua đó gây sức ép giảm giá vàng.



Lợi suất trái phiếu tăng thường gây bất lợi cho vàng do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay nhằm kiềm chế đà gia tăng lạm phát do chi phí năng lượng tăng mạnh vì xung đột.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 4,6%, xuống 64,19 USD/ounce; bạch kim giảm 5,5%, xuống 1.791,13 USD/ounce; trong khi palladium giảm 5,1%, xuống 1.283,52 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều ngày 10/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143.600-146.600 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng ngày 10/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

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