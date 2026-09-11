Hai thương hiệu vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh tới 1,6 triệu đồng

Mở cửa phiên sáng nay (11/9) giá vàng nhẫn và SJC cùng quay đầu giảm mạnh, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại đi lên.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 142-145 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Tương tự, Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn từ 142-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước. Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn tròn trơn giao dịch từ 142,4-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.319 USD/ounce, giảm 103 USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 9 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.596 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh không đồng nhất. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.710-26.120 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng so với cùng thời điểm phiên trước.

Ngân hàng VietinBank niêm yết ở mức 25.672-26.117 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 42 đồng; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.740-26.120 đồng/USD, tăng 40 đồng.

Về phía Ngân hàng Eximbank cũng tăng 50 đồng, giao dịch ở mức 25.700-26.110 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng giảm hơn 1% do lạm phát Mỹ tăng và giá dầu leo thang Giá vàng thế giới giảm hơn 1%, xuống 4.355,85 USD/ounce trong phiên 10/9, sau khi số liệu lạm phát Mỹ tăng mạnh và giá dầu đi lên làm gia tăng khả năng Fed tăng lãi suất vào tuần tới.

