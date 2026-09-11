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Hai thương hiệu vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh tới 1,6 triệu đồng

Giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh tới 1,6 triệu đồng, hiện giao dịch quanh mức 145 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá tại ngân hàng thương mại tăng sau nhiều phiên giảm.

Hạnh Dung
Sáng 11/9, giá vàng SJC giảm về ngưỡng 145 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)
Sáng 11/9, giá vàng SJC giảm về ngưỡng 145 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên sáng nay (11/9) giá vàng nhẫn và SJC cùng quay đầu giảm mạnh, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại đi lên.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 142-145 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Tương tự, Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn từ 142-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước. Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn tròn trơn giao dịch từ 142,4-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.319 USD/ounce, giảm 103 USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 9 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.596 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh không đồng nhất. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.710-26.120 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng so với cùng thời điểm phiên trước.

Ngân hàng VietinBank niêm yết ở mức 25.672-26.117 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 42 đồng; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.740-26.120 đồng/USD, tăng 40 đồng.

Về phía Ngân hàng Eximbank cũng tăng 50 đồng, giao dịch ở mức 25.700-26.110 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

(Vietnam+)
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