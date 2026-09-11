Xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng gắn với không gian văn hóa trà

Ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian qua, du lịch Thái Nguyên có nhiều khởi sắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, từng bước hình thành những sản phẩm đặc trưng gắn với văn hóa trà, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch lịch sử-văn hóa và các sản phẩm OCOP.

Chất lượng nguồn nhân lực du lịch từng bước được nâng cao, hoạt động liên kết vùng, hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị vận tải được mở rộng, tạo điều kiện phát triển các tuyến, tour và mở rộng thị trường khách...

Để hoàn thành các mục tiêu Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030, thời gian tới, tỉnh rà soát, đề xuất danh mục các dự án trọng điểm nhằm đẩy mạnh mời gọi, thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; khảo sát, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới gắn với văn hóa trà, sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch lịch sử-văn hóa, du lịch MICE và các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong khuôn khổ chương trình Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên năm 2026...

Xã viên HTX nông sản an toàn Liên Minh, xã Tràng Xá (Thái Nguyên) thu hái chè. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Thái Nguyên đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, cập nhật các qui hoạch liên quan đến phát triển du lịch, đặc biệt tại khu vực hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể, sườn Đông dãy Tam Đảo và các khu vực có tiềm năng, lợi thế để lập danh mục 60 dự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch gồm các khu, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp, các dự án nông nghiệp gắn với du lịch và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đến các khu, điểm du lịch.

Thái Nguyên đặc biệt chú trọng phát triển sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng, đặc sắc, có bản sắc riêng, gắn với giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử cách mạng, tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương. Các sản phẩm du lịch được định hướng phát triển theo chuỗi khép kín gồm: tham quan-trải nghiệm-lưu trú-ẩm thực-mua sắm-giải trí, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Một số sản phẩm tiêu biểu đã hình thành và thu hút du khách tại vùng chè đặc sản Tân Cương, các điểm du lịch tại xã Quân Chu, La Bằng, Võ Nhai, Ba Bể. Đồng thời, tỉnh ưu tiên phát triển các nhóm sản phẩm du lịch mũi nhọn như: du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao; du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà và các sản phẩm OCOP; du lịch văn hóa, lịch sử, về nguồn; du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên; du lịch thể thao, du lịch MICE và kinh tế đêm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường rà soát, lựa chọn các vùng chè có điều kiện phù hợp, xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng, có sức hấp dẫn gắn với không gian văn hóa trà mang bản sắc riêng của tỉnh, triển khai đăng ký, xây dựng mỗi xã có 1 sản phẩm du lịch cộng đồng, phát triển mô hình phố đi bộ, tuyến phố văn hóa, các khu vực tổ chức hoạt động thương mại, dịch vụ và kinh tế ban đêm thí điểm tại 4 phường: Vạn Xuân, Bắc Kạn, Phan Đình Phùng, Sông Công nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Một homestay của Hợp tác xã Du lịch cộng đồng ATK Phú Đình mới được đầu tư xây dựng. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Đặc biệt, Sở tích cực phối hợp với Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển sản phẩm du lịch tàu Thái Nguyên với hành trình: Ga Hà Nội-Gia Lâm-Đông Anh-Lưu Xá. Sản phẩm du lịch đường sắt mới này hứa hẹn mang đến trải nghiệm độc đáo, góp phần kết nối di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và thúc đẩy thu hút du khách từ Hà Nội cùng các tỉnh lân cận đến Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng 5 chương trình tour, tuyến gắn với 5 vùng chè nổi tiếng gồm: Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Trại Cài và Đồng Phúc phục vụ đại biểu và du khách trong thời gian diễn ra Festival Trà quốc tế-Thái Nguyên dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026...

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển với các tỉnh, thành phố trong cả nước như: hợp tác 3 tỉnh Bắc Ninh-Thái Nguyên-Phú Thọ, đề xuất hình thành sản phẩm du lịch liên kết “Đất tổ-Trà Thái-Quan họ;“ liên kết ba tỉnh Thái Nguyên-Lạng Sơn-Cao Bằng; hợp tác, liên kết Thái Nguyên-Tuyên Quang...

Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số khách du lịch đến Thái Nguyên ước đạt hơn 6,8 triệu lượt người, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 270.00 lượt; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 9.700 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2025./.

Thái Nguyên lập hồ sơ đề nghị ghi danh Tri thức dân gian “Văn hóa trà Thái Nguyên" Nếu được ghi danh, những giá trị của văn hóa trà sẽ có thêm cơ sở để tiếp tục được bảo vệ, gìn giữ và phát huy trong đời sống cộng đồng; là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên.