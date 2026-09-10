The Times bình chọn Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026

Tạp chí The Times của Anh vừa giới thiệu 11 điểm đến được đánh giá là đẹp và đáng khám phá tại Việt Nam trong năm 2026.

Danh sách trải dài từ những đô thị giàu dấu ấn lịch sử, vùng núi phía Bắc đến hang động, rừng nhiệt đới và các điểm đến biển đảo.

Trong bài viết “11 of the most beautiful places in Vietnam (and how to see them)” đăng ngày 30/8/2026, tác giả Joshua Zukas lựa chọn Huế, Hà Nội, Thánh địa Mỹ Sơn, Sa Pa, Hoàng Su Phì, Cao Bằng, Phong Nha-Kẻ Bàng, bán đảo Sơn Trà, Cát Tiên, dải biển từ Quy Nhơn đến Phan Rang và Côn Đảo.

Huế đứng đầu danh sách. Theo The Times, thành phố gây ấn tượng bởi vẻ trầm lắng của một cố đô với những đại lộ nhiều cây xanh, công viên ven sông, hồ sen cùng hệ thống cung điện, di tích lịch sử. Không gian Kinh thành, Hoàng cung và cảnh quan hai bên sông Hương tạo nên nét riêng cho Huế.

Tháp Rùa, Hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hà Nội được nhắc đến với một diện mạo khác, sôi động và gần gũi hơn. Khu phố cổ với những con phố nhỏ, hàng quán vỉa hè, cửa hiệu và các công trình kiến trúc cũ được xem là nơi thể hiện rõ nhịp sống đặc trưng của thủ đô.

Rời các đô thị, danh sách hướng lên vùng cao với Sa Pa và Hoàng Su Phì. Những dãy núi, thung lũng và ruộng bậc thang tạo nên cảnh quan đặc trưng của miền núi phía Bắc. Với Sa Pa, tác giả gợi ý du khách đi xa khu vực trung tâm, thực hiện các cung trekking dài ngày và lưu trú tại nhà dân để có thêm trải nghiệm về đời sống địa phương.

Cao Bằng được lựa chọn nhờ cảnh quan núi đá vôi và những điểm đến nổi bật như thác Bản Giốc, núi Mắt Thần. Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, địa phương còn có các địa danh gắn với lịch sử, văn hóa như làng đá Khuổi Ky và hang Pác Bó.

Hình ảnh của Hang Thắng vừa được phát hiện tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: TTXVN phát)

Phong Nha-Kẻ Bàng là một trong những điểm đến được đánh giá cao trong danh sách. Hệ thống hang động với sông ngầm, nhũ đá và những khoang hang lớn mở ra nhiều lựa chọn cho du khách, từ tham quan động Phong Nha bằng thuyền, khám phá động Thiên Đường đến các hành trình mạo hiểm tại Sơn Đoòng, Hang Én, Hang Va.

Ở miền Trung, Thánh địa Mỹ Sơn mang đến một không gian khác biệt với những cụm tháp gạch của vương quốc Champa nằm giữa thung lũng và cây rừng. Trong khi đó, bán đảo Sơn Trà được mô tả như một mảng xanh nằm sát đô thị Đà Nẵng, nơi có rừng nhiệt đới, bãi biển, các vịnh nhỏ và cung đường ven núi. Đây cũng là môi trường sống của voọc chà vá chân nâu.

Cát Tiên tiếp tục đưa du khách về với thiên nhiên hoang dã. Những cánh rừng nhiệt đới là nơi sinh sống của nhiều loài động vật, song việc bắt gặp chúng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Dọc Nam Trung Bộ, đoạn bờ biển từ Quy Nhơn đến Phan Rang gây chú ý với các bán đảo đá, vịnh nhỏ, bãi cát và làn nước trong xanh.

Đặc khu Côn Đảo. (Nguồn: Vietnam+)

Côn Đảo khép lại danh sách với những bãi biển, rừng nhiệt đới và hệ sinh thái biển phong phú. Khu vực biển được bảo vệ cũng tạo điều kiện cho các hoạt động như lặn ngắm san hô và quan sát rùa biển.

Danh sách của The Times cho thấy sự đa dạng của du lịch Việt Nam, từ các di sản văn hóa, đô thị lịch sử đến núi rừng, hang động và biển đảo. Việc được một tờ báo lâu đời của Anh giới thiệu cũng góp phần đưa hình ảnh các điểm đến Việt Nam đến gần hơn với độc giả và du khách quốc tế trong năm 2026./.

Phong Nha-Kẻ Bàng - một trong những điểm đến đẹp nhất Việt Nam Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu.