Gợi ý những cung đường vàng mùa lúa chín giàu bản sắc trên rẻo cao Tây Bắc

Khi những thửa ruộng bậc thang chuyển sắc vàng, rẻo cao Tây Bắc cũng bước vào mùa đẹp nhất năm. Một hành trình đúng lúc có thể đưa bạn trải nghiệm lúa chín đến những món ngon và văn hóa bản địa...

Mùa Thu miền núi phía Bắc không chỉ có những triền ruộng chuyển vàng. Đó còn là mùa của cốm mới, nếp thơm, bếp lửa trong những căn nhà sàn, chợ phiên rực rỡ sắc màu và những bản làng bắt đầu vào vụ gặt. Nếu chọn đúng cách đi, một chuyến "săn mùa vàng" có thể trở thành hành trình sống cùng văn hóa bản địa thay vì "check-in" ngắm ruộng.

Mù Cang Chải: Đi giữa những “nấc thang” mùa vàng

Nếu lần đầu đi săn lúa chín Tây Bắc, Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai) là lựa chọn dễ hình dung nhất: những thửa ruộng bậc thang trải thành từng lớp trên sườn núi, xen giữa là bản làng của người Mông và những cung đường đèo mở ra cảnh núi liên tiếp núi.

Mùa lúa thường đẹp từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10, trong đó cuối tháng 9, đầu tháng 10 thường là thời điểm nhiều khu vực đồng loạt chuyển vàng. Tuy nhiên, ruộng chín không cùng lúc nên một chuyến đi hai ngày bạn có thể chọn những khu vực khác nhau để có cảm giác mới mẻ.

Từ Hà Nội, cung đường quen thuộc là theo Quốc lộ 32 qua Thanh Sơn, Nghĩa Lộ, Tú Lệ, vượt đèo Khau Phạ rồi tới Mù Cang Chải. Nếu đi ô tô riêng, nên dành hai đêm để không biến chuyến đi thành cuộc chạy đua với thời gian. Xe máy phù hợp với người có kinh nghiệm đường đèo; nếu không quen, có thể đi xe khách tới khu vực Mù Cang Chải rồi thuê xe tại địa phương.

Các "chuyên gia phượt" gợi ý đừng chỉ tìm đến những điểm ngắm nổi tiếng rồi quay về. Móng Ngựa, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha là những khu vực nên dành thời gian, nhưng phần thú vị hơn nằm ở việc đi xuống bản, men theo những con đường nhỏ giữa ruộng và chậm rãi ngắm đôi ba chỗ người dân tranh thủ gặt sớm.

Mù Cang Chải như những dải lụa vàng trong lớp sương mù bảng lảng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ở Mù Cang Chải, nên chọn homestay nhà sàn của người dân thay vì chỉ tìm một nơi có phòng đẹp và view ruộng. Mù Cang Homestay, Dò Gừ Homestay, hay Homestay Bungalow Trai Bản là lựa chọn có thể tham khảo. Nếu ưu tiên ngủ gần một trong những điểm ruộng bậc thang nổi tiếng, một homestay có tầm nhìn Móng Ngựa có vị trí phù hợp hơn.

Các homestay cộng đồng ở đây cũng là cách thuận tiện để ăn tối cùng gia chủ, nghe câu chuyện về mùa vụ và tìm hiểu đời sống người Mông. Nhu cầu lưu trú mùa vàng thường tăng cao, bạn cũng nên chốt phòng sớm.

Bữa cơm vùng cao nên bắt đầu bằng nếp Tú Lệ, xôi ngũ sắc, thịt lợn bản, gà đen, cá suối hoặc những món rau rừng theo mùa. Cuối tháng 9, đầu tháng 10 cũng là lúc cốm Tú Lệ vào vụ, khi những hạt nếp non được rang, giã và sàng thủ công.

Gợi ý lịch trình: Ngày đầu từ Hà Nội đi Tú Lệ, ăn trưa, ghé cánh đồng và nghỉ đêm tại bản. Ngày thứ hai vượt Khau Phạ, dành buổi sáng cho Móng Ngựa hoặc La Pán Tẩn, chiều về khu vực trung tâm Mù Cang Chải. Ngày thứ ba thong thả về Hà Nội, có thể dừng chân ở Nghĩa Lộ.

Xôi ngũ sắc, đặc sản vùng cao. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Hoàng Su Phì: Ngủ giữa ruộng bậc thang và bản làng

Nếu Mù Cang Chải mang đến cảm giác hùng vĩ từ quang cảnh thiên nhiên và sôi động hơn vào mùa vàng, Hoàng Su Phì lại hợp với người muốn một chuyến đi chậm, dành nhiều thời gian cho nếp sống ở bản.

Tháng 9 và tháng 10 là khoảng thời gian đáng chọn để đến Hoàng Su Phì. Những vùng ruộng như Thông Nguyên, Nậm Hồng, Hồ Thầu, Bản Máy… tạo thành những mảng màu sáng rực trên các sườn núi.

Năm 2026, địa bàn Hoàng Su Phì thuộc tỉnh Tuyên Quang sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cổng thông tin địa phương hiện ghi nhận diện tích lúa mùa của xã Hoàng Su Phì khoảng 538,5 ha.

Từ Hà Nội, có thể đi theo cao tốc Hà Nội - Lào Cai, sau đó kết nối với các tuyến đường về Hà Giang và Hoàng Su Phì. Đây là cung đường dài, nên dành ít nhất hai đêm nếu muốn đi thong thả. Một lựa chọn khác là đi xe khách tới khu vực Hà Giang rồi thuê xe. Tuy nhiên, với người lần đầu tới đây, thuê ô tô có lái hoặc đi theo nhóm sẽ giúp bạn nhẹ sức hơn ở những đoạn đường núi.

(Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Điểm đáng chọn ở Hoàng Su Phì không phải một “tọa độ sống ảo,” mà là một bản để ở lại. Tại Thông Nguyên, có thể tham khảo Móng Ngựa Homestay - Hoàng Su Phì; khu vực Nậm Hồng có Hoàng Su Phì bungalow, còn nếu muốn không gian nghỉ riêng tư hơn giữa thiên nhiên có thể xem Bồng Bềnh Retreat.

Những lựa chọn này phù hợp với chuyến đi mà buổi tối không cần thêm chương trình giải trí, chỉ cần một bữa cơm địa phương, chén trà thơm và sáng hôm sau bước ra trước hiên đã thấy ruộng bao trọn tầm nhìn.

Ẩm thực Hoàng Su Phì cũng nên được tiếp cận theo cách đó. Cá chép nuôi trong ruộng bậc thang, thịt lợn đen, gà bản, cơm lam, các món rau rừng là những lựa chọn đáng thử. Đặc biệt, có thể dành thời gian tìm hiểu trà Shan tuyết cổ thụ - một phần sản vật gắn với đời sống người dân vùng cao.

Nếu đi đúng mùa, đừng vội rời bản sau khi chụp ảnh ruộng. Hãy hỏi chủ homestay xem có thể đi bộ vào khu ruộng, thăm một gia đình hoặc tìm hiểu cách người dân thu hoạch lúa hay không. Đây chính là trải nghiệm khiến Hoàng Su Phì khác một chuyến “săn ảnh.”

Gợi ý lịch trình: Ngày đầu Hà Nội - Hoàng Su Phì, nghỉ tại Thông Nguyên hoặc Nậm Hồng; ngày thứ hai dành cho ruộng bậc thang, bản làng và trải nghiệm trà; ngày thứ ba có thể kết hợp Chiêu Lầu Thi hoặc thong thả trở về.

(Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Y Tý: Mùa vàng trong bản Hà Nhì

Y Tý (Lào Cai) dành cho những người muốn tìm một sắc thái khác của vùng cao: ruộng bậc thang nằm giữa những dãy núi cao, mây thường xuống thấp và những bản làng Hà Nhì tạo nên một không gian văn hóa rất riêng.

Từ thành phố Lào Cai, có thể đi theo hướng Bát Xát lên Y Tý. Cung đường khoảng hơn 70 km nhưng thời gian di chuyển phụ thuộc thời tiết và tình trạng đường, vì vậy nên dành trọn một ngày cho việc lên bản thay vì xếp quá nhiều điểm vào cùng lịch trình.

Ở Y Tý, một trong những cách đáng thử nhất là ngủ ngay trong bản. Homestay Hà Nhì House ở Choản Thèn hoặc Homestay Hà Nhì Family ở khu vực Lao Chải là những địa chỉ có thể tham khảo cho kiểu lưu trú này.

Ngoài chỗ ngủ, lợi thế lớn nhất của homestay bản địa là giúp du khách tiếp cận đời sống cùng người dân Hà Nhì từ những điều rất nhỏ: nhà trình tường, bếp lửa, bữa cơm gia đình và những câu chuyện về bản.

Ban ngày, có thể kết hợp ruộng bậc thang ở A Lù, Lao Chải, Ngải Thầu với việc đi bộ qua các bản. Buổi sáng sớm là thời điểm đẹp để săn mây; cuối chiều lại hợp để nhìn ánh nắng cuối ngày phủ lên những thửa ruộng.

Màn đồng diễn khèn Mông của 100 nghệ nhân và học sinh Sín Chéng tại Lễ hội "Mùa vàng Sín Chéng-Âm vang điệu Khèn" diễn ra hồi tháng 8/2026.. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Ẩm thực tại Y Tý nên ưu tiên bữa cơm đặt trước tại homestay hoặc quán địa phương, với các món thịt lợn bản, gà bản, rau rừng và những món đặc trưng của người Hà Nhì nếu gia đình chủ nhà có chuẩn bị. Tuy nhiên, ở đây bạn không nên kỳ vọng một danh sách nhà hàng dài. Bởi chính sự đơn giản của bữa cơm nhà mới là một phần của trải nghiệm.

Gợi ý lịch trình: Hai ngày một đêm nếu chỉ đi Y Tý; ba ngày hai đêm nếu muốn kết hợp thành phố Lào Cai, Bát Xát và Y Tý. Với người lần đầu đi, nên đi ô tô hoặc xe máy có kinh nghiệm đường núi, hạn chế chạy đêm.

Bắc Hà: Đừng chỉ đến chợ rồi rời đi

Bắc Hà phù hợp với du khách muốn mùa lúa chín nhưng vẫn muốn chuyến đi có thêm một “điểm neo” văn hóa. Nếu Mù Cang Chải và Hoàng Su Phì hấp dẫn bởi ruộng bậc thang, Bắc Hà lại có thêm chợ phiên, ẩm thực và đời sống của nhiều cộng đồng dân tộc.

Một ngày ở Bắc Hà nên bắt đầu thật sớm vào ngày có chợ phiên. Thay vì chỉ tới chợ để mua đồ lưu niệm, hãy dành thời gian quan sát cách người dân gặp gỡ, trao đổi hàng hóa, ăn sáng và trò chuyện. Đây là lúc những bộ trang phục truyền thống, tiếng nói của nhiều nhóm cư dân và các món ăn vùng cao cùng xuất hiện trong một không gian rất sống.

Bắc Hà cũng là nơi không nên bỏ qua các món như thắng cố, mèn mén, phở chua, bánh chưng đen, thịt hun khói và rượu ngô Bản Phố. Nếu muốn một bữa ăn thuận tiện ở khu vực trung tâm, có thể tham khảo Nhà hàng Phố Cũ Bắc Hà hoặc Nhà hàng Hoàng Hải; còn nếu ưu tiên trải nghiệm bản địa, hãy hỏi homestay về bữa cơm gia đình hoặc các hộ có nhận khách ăn cùng.

Cách đi đẹp nhất là dành hai đêm: một ngày cho chợ và đời sống thị trấn, một ngày thuê xe hoặc đi cùng người địa phương tới các khu ruộng, bản làng và vùng trồng cây ăn quả. Đừng biến Bắc Hà thành một điểm dừng hai tiếng trên hành trình, bởi phần hấp dẫn nhất của vùng đất này nằm ngoài khu chợ.

﻿﻿ Chợ phiên Bắc Hà. (Ảnh: TTXVN)

Tú Lệ: Một mùa vàng dịu hơn

Nếu không muốn một chuyến đi quá “phượt,” Tú Lệ là lựa chọn dễ chịu hơn. Thung lũng ruộng lúa, những bản người Thái, nếp Tú Lệ và suối khoáng nóng sẽ mang đến một hành trình vừa có cảnh quan, vừa có quãng nghỉ.

Tú Lệ thường được kết hợp cùng cung Mù Cang Chải. Từ Hà Nội đi theo Quốc lộ 32 qua Nghĩa Lộ, Tú Lệ rồi lên đèo Khau Phạ, vì vậy có thể ngủ một đêm ở Tú Lệ trước khi tiếp tục đến Mù Cang Chải.

Điều nên thử ở Tú Lệ là ăn một bữa cơm của người Thái, tìm mua cốm hoặc các sản phẩm từ nếp Tú Lệ đúng mùa, sau đó ngâm mình trong suối khoáng nóng. Du khách có thể tham khảo Suối khoáng nóng Xuân Vận hoặc Khu tắm khoáng nóng Le Champ Tu Le Resort nếu muốn kết hợp nghỉ dưỡng.

Với gia đình hoặc nhóm bạn, Tú Lệ có thể là điểm dừng hợp lý nhất trong hành trình mùa vàng: sáng đi bộ giữa ruộng, trưa ăn đặc sản, chiều nghỉ ngơi và tắm khoáng, hôm sau mới tiếp tục lên Khau Phạ và Mù Cang Chải.

Các cô gái Thái làm cốm thuần thục. (Ảnh: Tiến Khánh/TTXVN)

Đi mùa vàng thế nào để chuyến đi đáng nhớ?

Nếu ưu tiên ruộng bậc thang quy mô lớn và những góc chụp đặc trưng, bạn nên chọn Mù Cang Chải. Nếu muốn ở lâu trong bản, đi chậm và tìm hiểu đời sống địa phương, Hoàng Su Phì phù hợp hơn.

Y Tý dành cho người thích mây, núi và văn hóa Hà Nhì, trong khi Bắc Hà hợp với hành trình chợ phiên, ẩm thực, văn hóa vùng cao. Tú Lệ lại là lựa chọn dễ chịu cho những ai muốn kết hợp mùa vàng với nghỉ dưỡng.

Thời điểm đẹp nhất không nên hiểu là một ngày cố định trên lịch. Mỗi năm, lúa có thể chín sớm hoặc muộn, thậm chí các thửa ruộng trong cùng một khu vực cũng lệch nhau.

Vì thế, trước khi xuất phát một đến hai tuần, bạn nên liên hệ nơi lưu trú để hỏi thông tin: ruộng quanh bản đã vàng chưa, đường vào các điểm ngắm có thuận lợi không và gia đình có nhận khách ăn tối hoặc tổ chức trải nghiệm văn hóa hay không?

Quan trọng hơn, hãy dành ít nhất một buổi không có lịch check-in, để đi bộ trong bản, ngồi ăn bữa cơm nhà, mua nông sản trực tiếp từ người dân hoặc đơn giản là đứng bên một thửa ruộng lúc người nông dân đang vào vụ gặt và chậm rãi thưởng lãm toàn cảnh. Khi ấy, mùa lúa chín không còn là phông nền cho một bức ảnh, mà trở thành một phần của đời sống mà du khách thực sự được bước vào./.

Lấp lánh ruộng bậc thang mùa nước đổ ở vùng cao Mù Cang Chải Khi cơn mưa mùa Hạ đổ xuống, những thửa ruộng bậc thang ở vùng cao Mù Cang Chải, Lào Cai, trở nên lung linh trong nắng vàng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, thu hút du khách.

Cần kiểm tra gì trước khi lên đường? Ruộng đã vào đúng độ vàng chưa? Hỏi trực tiếp homestay hoặc người dân ở đúng khu vực dự định đến: ruộng đang xanh, ngả vàng hay đã gặt? Mỗi thung lũng, sườn núi có thể chênh nhau vài ngày. Đường đi có thông suốt? Kiểm tra tình trạng các tuyến đèo, đường vào bản và điểm ngắm lúa, đặc biệt nếu chuyến đi sau những đợt mưa lớn. Với cung đường vùng cao, nên hỏi cả tình trạng sạt lở, sửa đường và phương án di chuyển thay thế. Chỗ ở có đúng “gu” mình muốn? Nếu muốn hòa vào đời sống bản địa, ưu tiên homestay trong bản thay vì chỉ chọn nơi có view đẹp. Hỏi trước về phòng riêng hay ngủ nhà sàn, nhà vệ sinh, nước nóng, bữa ăn tại nhà và các hoạt động có thể trải nghiệm cùng chủ nhà. Bữa tối có gì? Nên đặt trước nếu muốn thử món địa phương tại homestay. Hỏi xem có thể dùng những sản vật theo mùa như xôi, cốm, cá ruộng, gà bản, lợn đen hay các món đặc trưng của từng dân tộc hay không. Có cần thuê xe địa phương? Nếu không quen đường đèo, cân nhắc thuê xe có lái hoặc nhờ homestay bố trí người đưa đón. Nếu tự đi xe máy, kiểm tra phanh, lốp, đèn, xăng và dự báo thời tiết trước khi xuất phát. Chợ phiên diễn ra ngày nào? Với những điểm như Bắc Hà, lịch chợ là một phần quan trọng của trải nghiệm. Hãy kiểm tra đúng ngày họp chợ để không bỏ lỡ không gian giao thương, ẩm thực và sinh hoạt đặc trưng của vùng cao. Thời tiết 3-5 ngày tới ra sao? Xem dự báo sát ngày khởi hành thay vì chỉ dựa vào dự báo dài hạn. Mưa có thể làm thay đổi cả màu lúa, tầm nhìn trên các điểm cao và điều kiện đường sá. Chuẩn bị áo mưa nhẹ, giày có độ bám và một lớp áo giữ ấm nếu đi vùng cao.