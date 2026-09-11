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OPEC lần thứ năm liên tiếp hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026

OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống 380.000 thùng/ngày, giảm 34% so với dự báo tháng Tám, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất ổn.

Trương Tuấn
Một cơ sở khai thác dầu của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Một cơ sở khai thác dầu của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 10/9, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) một lần nữa hạ dự báo về mức tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn khoảng 380.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước, giảm 34% so với mức dự báo đưa ra vào tháng Tám.

Đây là tháng thứ năm liên tiếp OPEC điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026; các mức dự báo trước đó lần lượt là 1,17 triệu thùng/ngày vào tháng 5, 970.000 thùng/ngày vào tháng Sáu, 780.000 thùng/ngày vào tháng Bảy và 580.000 thùng/ngày vào tháng Tám.

Số liệu này được OPEC công bố trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng mới nhất, trong đó có tính đến các xu hướng tăng trưởng kinh tế và những thách thức hiện tại, bao gồm tác động kinh tế từ căng thẳng địa chính trị, sự gia tăng trở lại của áp lực lạm phát và những bất ổn kéo dài liên quan đến chính sách thuế quan thương mại của Mỹ.

Mặc dù hạ dự báo cho năm 2026, báo cáo lại tiếp tục nâng dự báo cho năm 2027, với kỳ vọng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng lên khoảng 2,4 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 2,2 triệu thùng/ngày đưa ra vào tháng Tám.

Theo báo cáo vừa công bố, việc điều chỉnh tăng dự báo này xuất phát từ kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng tại cả các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) lẫn các quốc gia ngoài khối OECD.

Trước đó, tại cuộc họp diễn ra ngày 6/9, OPEC và các nước đối tác, còn gọi là nhóm OPEC+, cho biết sẽ giữ nguyên chính sách sản lượng dầu trong tháng 10 tới. Nhóm này cho rằng cần thống nhất hạn ngạch sản lượng mới trước khi đưa ra quyết định về các bước tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)
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