Đồng loạt khởi công, khánh thành 8 dự án chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh

Hướng tới chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh, trong tháng 9/2026, Bắc Ninh tổ chức khởi công, khánh thành 8 dự án, công trình trên các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội và văn hóa.

Chuỗi dự án được triển khai đồng thời nhằm bổ sung không gian phát triển công nghiệp, đô thị, nhà ở, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống.

Ngày 16/9, tỉnh tổ chức khởi công 5 dự án, gồm Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1; Khu công nghiệp Nghĩa Hưng; Khu công nghiệp Thuận Thành 3 - phân khu C; Khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng tại phường Nếnh và phường Việt Yên; Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Phượng Hoàng, phường Tiền Phong (trước đây là phường Nội Hoàng).

Cùng ngày, hai công trình được khánh thành gồm Đền thờ Bác Hồ tại phường Võ Cường và phường Kinh Bắc; Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên (nay là phường Nếnh). Ngày 22/9, Bắc Ninh tiếp tục tổ chức khởi công Khu công nghiệp Quế Võ 3 - Phân khu 2.

Trong 8 dự án, có 4 dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, trải rộng tại nhiều khu vực của tỉnh. Việc tiếp tục bổ sung quỹ đất và hạ tầng khu công nghiệp tạo thêm không gian để Bắc Ninh thu hút đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp.

Cùng với mở rộng không gian công nghiệp, nhu cầu về hạ tầng đô thị và nhà ở cho người lao động cũng gia tăng. Hai dự án nhà ở xã hội được đưa vào chuỗi công trình lần này, trong đó có dự án dành cho công nhân, góp phần bổ sung quỹ nhà ở và hỗ trợ ổn định nguồn lao động tại các khu công nghiệp.

Khi các khu công nghiệp tiếp tục mở rộng, nhu cầu về giao thông, trường học, y tế và các dịch vụ thiết yếu cũng tăng theo. Việc triển khai đồng thời các dự án công nghiệp, đô thị và nhà ở xã hội vì vậy đặt ra yêu cầu gắn kết giữa phát triển sản xuất với đầu tư hạ tầng và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân, người lao động.

Bên cạnh các dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, việc khánh thành Đền thờ Bác Hồ tại phường Võ Cường và phường Kinh Bắc góp phần bổ sung một công trình văn hóa có ý nghĩa trong không gian đô thị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống của nhân dân.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, việc tổ chức khởi công, khánh thành các dự án, công trình nhằm tạo khí thế thi đua chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh, đồng thời thúc đẩy triển khai các dự án, huy động nguồn lực đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội. Các công trình được lựa chọn phải bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý, tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Chuỗi công trình được triển khai trong tháng 9 cũng góp phần cụ thể hóa định hướng xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và công nghiệp trong giai đoạn mới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ngành, địa phương hoàn thiện đầy đủ thủ tục, điều kiện để tổ chức khởi công, khánh thành; bảo đảm các công trình được triển khai đúng quy định, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả./.

Đổi tên Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở nguyên trạng.