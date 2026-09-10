ECB tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay trước áp lực lạm phát

Ngày 10/9, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định nâng lãi suất tiền gửi thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 2,5%.

Đây là lần thứ hai ECB thắt chặt chính sách tiền tệ kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát vào tháng 2/2026, nhằm ứng phó với dự báo lạm phát sẽ duy trì cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%.

Trong thông cáo phát đi, ECB nhấn mạnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục tạo ra sức ép lạm phát lớn kéo dài. Rủi ro lạm phát đang nghiêng về hướng tăng, trong khi tăng trưởng kinh tế đối mặt với rủi ro suy giảm. ECB tái khẳng định không cam kết trước về lộ trình lãi suất, mà sẽ quyết định dựa trên dữ liệu thực tế tại từng cuộc họp.

Động thái của ECB dựa trên bộ dự báo kinh tế mới nhất. Cụ thể, lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) dự kiến ở mức trung bình 3% trong năm nay, trước khi giảm xuống 2,5% vào năm 2027 và 2,1% vào năm 2028.

Trong khi đó, dự báo tăng trưởng GDP cả năm nay được điều chỉnh tăng lên mức 0,9%, nhờ sản lượng kinh tế quý 2 bất ngờ tăng 0,6% dưới sự dẫn dắt của ngành sản xuất và chi tiêu công.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh. Giá dầu hiện đã chạm mốc 100 USD/thùng, cùng giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu vọt lên mức ngang bằng với mùa đông khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Kết quả là chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2026 tại khối 21 quốc gia sử dụng đồng euro đã tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bước đi quyết đoán vào ngày 10/9 giúp ECB đi trước Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng trung ương Anh (BoE), những cơ quan hiện vẫn chưa thắt chặt chính sách tiền tệ trước những tác động từ Trung Đông.

Thị trường hiện dự báo ECB sẽ có thêm hai đợt tăng lãi suất nữa từ nay đến giữa năm 2027.

Chuyên gia kinh tế Kamil Kovar từ Moody’s Analytics nhận định, sức chống chịu tốt ngoài dự kiến của nền kinh tế đang mở đường cho các đợt thắt chặt tiếp theo. Khả năng ECB tiến hành đợt nâng lãi suất thứ ba hiện là 50/50, ngay cả khi giá năng lượng có dấu hiệu hạ nhiệt./.

ECB chịu sức ép lạm phát, đứng trước khả năng tăng lãi suất lần hai trong năm Giá năng lượng tăng mạnh do xung đột Trung Đông làm gia tăng sức ép lạm phát, đặt ECB đứng trước khả năng nâng lãi suất lên 2,5% và phát tín hiệu sẵn sàng thắt chặt thêm chính sách tiền tệ.