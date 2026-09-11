Quảng Ninh điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý 3 lên 15,48%

Để tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới, thành phố Quảng Ninh đã quyết định điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý 3/2026 lên mức 15,48%. Mức phấn đấu này nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng 9 tháng đạt 12,56% và cả năm đạt 13,21%.

Quảng Ninh bước vào giai đoạn tăng tốc trong bối cảnh vừa khẳng định vị thế là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc. Vị thế mới mở ra không gian phát triển rộng lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tổ chức, điều hành và chuyển hóa nhanh nguồn lực thành sản lượng, công trình và dòng vốn mới.

Để đạt được mục tiêu 15,41% trong quý 3, Quảng Ninh xác định tập trung đưa các động lực tăng trưởng trở lại đúng quỹ đạo và bứt phá ở những lĩnh vực có khả năng tăng tốc. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là trụ cột quan trọng. Thành phố ưu tiên tạo điều kiện tối đa để các nhà máy, dự án đang hoạt động phát huy công suất, bảo đảm chuỗi sản xuất không bị gián đoạn để tạo ra giá trị gia tăng trực tiếp cho GRDP.

Cùng với sản xuất công nghiệp, đầu tư công được xem là nguồn lực then chốt. UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương trong tháng 9 thực hiện rà soát toàn bộ danh mục dự án theo tinh thần "5 rõ" (rõ dự án, rõ khối lượng, rõ nguồn vốn, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm), lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng và kiên quyết điều chuyển vốn sang các dự án có khả năng hấp thụ tốt hơn.

Bên cạnh ngân sách, khu vực đầu tư ngoài ngân sách và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn đang phát triển rất mạnh mẽ. Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt trên 182.700 tỷ đồng; thu hút FDI vượt 1,1 tỷ USD, nâng tổng vốn FDI còn hiệu lực lên gần 16 tỷ USD. Thành phố đang quyết liệt đôn đốc các chủ đầu tư nhanh chóng triển khai dự án ngay sau khi được cấp phép để biến các dòng vốn đã cam kết thành sản lượng thực tế.

Ở mảng dịch vụ và du lịch, dư địa tăng trưởng vẫn rất lớn khi 8 tháng qua Quảng Ninh đã đón gần 17,1 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 51.000 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025). Thành phố đang tiếp tục khai thác tối đa giá trị từ chuỗi dịch vụ lưu trú, thương mại, giải trí và kinh tế đêm.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP 15,48% trong quý 3 là bài kiểm tra năng lực điều hành thực tế của Quảng Ninh. Việc chủ động siết chặt kịch bản và dồn lực cho các trụ cột kinh tế thể hiện quyết tâm cao của thành phố trong việc khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế tại vùng phía Bắc.

Năm 2026, Quảng Ninh chọn chủ đề năm là “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương,” với quyết tâm cao hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2026 và những năm tiếp theo. Sớm trở thành thành phố trong tháng 9/2026, trong quý 4, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng đạt 14,86%, cả năm 2026 đạt 13,21%, cao hơn mức dự kiến đầu năm được xác định là 12,5%./.

Quảng Ninh trao quyết định đầu tư cho 16 dự án Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, bảo đảm các dự án được triển khai đúng mục tiêu, tiến độ, quy định và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài nguyên.