Thành phố Huế cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 16 xã, phường do mưa lớn

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, từ 1-7 giờ ngày 11/9, trên địa bàn thành phố đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Thủy Yên 54,4 mm (Chân Mây-Lăng Cô); Vườn Quốc gia Bạch Mã (Phú Lộc) 60 mm; Xuân Lộc (Phú Lộc) 67,2 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực ở thành phố Huế đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo, từ ngày 11-15/9, ở thành phố Huế có mưa lớn diện rộng, trong đó mưa với cường độ mạnh tập trung từ ngày 12-14/9; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 250-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại 16 xã, phường gồm: Bình Điền nguy cơ sạt trượt giao thông trên Quốc lộ 49A, Tỉnh lộ 16, sạt lở bờ sông Hữu Trạch; Chân Mây -Lăng Cô nguy cơ trượt lở đất đá tại thôn Phú Gia, Thổ Sơn, sạt trượt giao thông tại đèo Phú Gia, Hải Vân và đường khu du lịch Laguna, sạt lở bờ sông Nước Ngọt, sông Bù Lu; Hưng Lộc nguy cơ sạt trượt giao thông trên Đường 14B, sạt lở bờ sông Nong qua các thôn Hòa Vang, Bình An, Thuận Hóa; Phong Điền nguy cơ trượt lở đất đá tại Phong Xuân, Phong Mỹ, sạt trượt giao thông trên Đường 71 đến Rào Trăng 3 và 4, A Lin B2, B1 và Tỉnh lộ 17, sạt lở bờ sông Ô Lâu; Phú Lộc nguy cơ trượt lở đất đá tại thôn Trung Phước Tượng, Trung An, sạt trượt giao thông trên Quốc lộ 49B Phú Lộc-Lộc Bình, đèo Phước Tượng, đường Câu Tư Hiên-Lộc Bình và đường lên Bạch Mã, sạt lở bờ sông, đầm Cầu Hai; A Lưới 1 nguy cơ trượt lở đất đá tại thôn Tru Pí, Hồng Thủy, Trung Sơn, Hồng Kim, Hồng Vân, sạt lở bờ sông Tà Rình, sạt trượt giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Hồng Thủy; A Lưới 2 nguy cơ trượt lở đất đá tại A Ngo, Hồng Bắc, Quảng Nhâm, sạt lở bờ sông suối Lê Ninh, Tà Rình, sạt trượt giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua A Ngo; A Lưới 3 nguy cơ trượt lở đất đá tại Bốt Đỏ, Phú Vinh, Hồng Thượng, Sơn Thủy, Hồng Thái, sạt lở bờ sông A Sáp, sạt trượt giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 3; A Lưới 4 nguy cơ trượt lở đất đá tại Đông Sơn, Hương Phong, Lâm Đót, Α Roàng, sạt trượt giao thông trên đường Hồ Chí Minh, Tỉnh lộ 74, đường vào Cửa khẩu A Đớt, sạt lở bờ khe Triết, khe Chai, suối Tam Lành, La Tưng, Pi Lung, Xanh; A Lưới 5 nguy cơ trượt lở đất đá tại Hồng Hạ, sạt trượt giao thông trên đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49A, sạt lở bờ sông Bồ đoạn thượng nguồn, lũ quét khu vực Hồng Hạ; Khe Tre nguy cơ trượt lở đất đá tại đồi Khe Tre, Hà An, Đa Phú (Hương Phú cũ), sạt trượt giao thông trên đường nhà ông Chư-đèo La Hỳ và cao tốc đoạn La Sơn-Túy Loan, sạt lở bờ sông Tả Trạch; Lộc An nguy cơ sạt lở bờ sông Truồi; Long Quảng nguy cơ trượt lở đất đá tại Đồi C9, thôn 1, thôn 2 (Hương Hữu cũ), sạt trượt giao thông trên đường ngã ba Thượng Long-Khe Biên-Tà Rị, sạt lở bờ sông Tả Trạch; Nam Đông nguy cơ trượt lở đất đá tại thôn Lập, thôn A Tin (Thượng Nhật cũ), sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn qua Thượng Nhật; Kim Long nguy cơ trượt lở đất đá tại Điện Huệ Nam, núi Dâu Tăm, núi Nhạn, sạt lở bờ sông Tả Trạch, Bạch Yến và Hương; Phú Bài nguy cơ sạt lở đất tại Dương Hòa, Phú Sơn, sạt lở bờ sông Hữu Trạch.

Cảnh báo tác động lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, các công trình đang thi công ven sông suối gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội; đề phòng khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, các đoạn đường ngập sâu, các khu vực có độ dốc lớn./.

Cảnh báo dông, lốc, sét ở Hà Nội, nguy cơ lũ quét, sạt lở tại Nghệ An và Hà Tĩnh Dự báo đến khoảng 11 giờ ngày 10/9, mưa rào và dông tại các phường/xã: Ứng Hoà, Vân Đình, Hoà Xá, Mỹ Đức, Hương Sơn, Chuyên Mỹ, Hồng Sơn, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió mạnh.

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