Mưa lớn đúng giờ tan tầm, nhiều tuyến đường Thành phố Hồ Chí Minh ngập, ùn ứ

Chiều tối 10/9, mưa lớn xảy ra tại nhiều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó có các phường khu vực trung tâm như Xuân Hòa, Thạnh Mỹ Tây, Thảo Điền, An Khánh..., đúng thời điểm người dân tan tầm.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường ngập cục bộ, giao thông ùn ứ kéo dài, nhiều người phải tạm dừng hành trình chờ nước rút.

Ghi nhận từ khoảng 18 giờ, mưa bắt đầu nặng hạt tại nhiều khu vực. Tại đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh trên mặt đường. Một số đoạn ngập khá sâu, nước phủ gần hết mặt đường, khiến xe máy và ôtô phải giảm tốc độ khi qua khu vực này.

Thời điểm mưa lớn cũng trùng với lúc lượng phương tiện từ các tuyến đường trong khu vực Thảo Điền đổ ra các trục giao thông chính. Nước ngập kết hợp mưa nặng hạt làm việc di chuyển trên đường Quốc Hương khó khăn. Một số người đi xe máy phải chạy chậm, tránh những vị trí nước sâu; có người chọn tấp vào nơi cao, chờ mưa giảm và nước rút mới tiếp tục hành trình.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, nhà ở phường Dĩ An, đứng trú mưa trên đường chia sẻ thời điểm 18 giờ 30: “Tôi chờ nước rút mới về vì vừa kẹt xe vừa mưa lớn lại ngập, nhà tôi lại ở xa. Chắc phải chờ cả tiếng nữa mới về được.”

Ở khu vực phía Đông thành phố, một số tuyến đường như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công cũng ghi nhận tình trạng ngập cục bộ. Có nơi nước dâng cao khiến xe máy chết máy, người dân phải dắt xe lên vỉa hè hoặc tạm dừng chờ nước rút. Trên một số tuyến đường khác, mưa lớn kèm gió mạnh khiến người đi đường phải giảm tốc độ, thận trọng khi qua các đoạn ngập.

Tại khu vực phía Nam thành phố, mưa lớn cũng ảnh hưởng giao thông trên các tuyến Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn. Khoảng 18 giờ, phương tiện trên đường Nguyễn Tất Thành đông, giao thông hai chiều ùn ứ trong mưa. Khu vực từ Huỳnh Tấn Phát vào Trần Xuân Soạn và hướng lên cầu Tân Thuận 1 cũng xảy ra ùn ứ cục bộ.

Trong khi đó, tại trục Xô Viết Nghệ Tĩnh, mưa lớn khiến tình trạng giao thông diễn biến phức tạp. Dòng phương tiện ùn ứ kéo dài từ khu vực qua cầu Thị Nghè đến Hàng Xanh. Hàng dài xe máy, ôtô nối tiếp nhau, tốc độ di chuyển chậm. Mưa lớn, mặt đường trơn ướt cùng lượng phương tiện tăng cao vào giờ tan tầm khiến tình trạng ùn ứ kéo dài.

Nhiều người đi xe máy phải mặc áo mưa, di chuyển chậm giữa dòng phương tiện đông đúc. Tại một số điểm, dòng xe gần như chỉ nhích từng đoạn, nhất là trên hướng từ khu vực cầu Thị Nghè về Hàng Xanh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ 1 giờ ngày 10/9 đến 1 giờ ngày 12/9, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 70-140mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến mưa lớn trong ngày 10/9 cũng phù hợp với xu thế thời tiết được dự báo từ đầu tháng. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ được dự báo tiếp tục đan xen nắng nóng và mưa dông. Dù tổng lượng mưa có xu hướng thiếu hụt, khu vực vẫn có khả năng xuất hiện những trận mưa lớn cục bộ, dông lốc, sét và gió giật mạnh.

Đặc biệt, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan nhận định mưa giảm không đồng nghĩa với việc ít xuất hiện mưa lớn. Những đợt mưa tập trung trong thời gian ngắn, kết hợp các yếu tố như triều cường, có thể gây ngập cục bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mưa lớn đúng giờ cao điểm tiếp tục đặt ra nguy cơ ngập cục bộ và ùn ứ giao thông tại các khu vực đô thị.

Người dân được khuyến cáo theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động lựa chọn lộ trình, hạn chế đi qua các điểm ngập sâu và không cố di chuyển khi nước dâng cao./.

Mưa lớn gây úng ngập cục bộ, giao thông khó khăn tại Hà Nội Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn chiều tối ngày 27/8 đúng lúc tan tầm, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại.

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