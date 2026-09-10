Dự báo vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 80%

Thông tin về diễn biến vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hiện vùng áp thấp đang có vị trí ở vào khoảng 12,5-13,5 độ Vĩ Bắc; 113,5-114,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong khoảng ngày 11-12/9, vùng áp thấp này tiếp tục được dự báo có khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông (với xác suất khoảng 80%), không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão (xác suất khoảng 30-40%).

Chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý, diễn biến vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới, đặc biệt là quỹ đạo và cường độ còn có thể thay đổi. Vì vậy, phạm vi và lượng mưa tại miền Trung trong những ngày tới còn có độ bất định và sẽ được cập nhật liên tục.

Người dân và chính quyền địa phương cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mới nhất để chủ động phòng tránh các nguy cơ do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Đối với diễn biến lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 6 giờ tới, khu vực các Thái Nguyên, Phú Thọ, Khánh Hoà và Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trên.

Theo đó, từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 10/9, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Thái Nguyên, Phú Thọ từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Khánh Hoà, Lâm Đồng từ 30-60mm, có nơi trên 90mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: An Bình, Cao Dương, Cao Phong, Đại Đồng, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Sơn, Liên Sơn, Lương Sơn, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Nhân Nghĩa, P. Kỳ Sơn, P. Thống Nhất, Quyết Thắng, Tân Lạc, Thịnh Minh, Thượng Cốc, Toàn Thắng, Yên Phú, Yên Trị (tỉnh Phú Thọ).

Tại tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: Bạch Thông, Cẩm Giàng, Chợ Mới, Cường Lợi, Đồng Hỷ, Đức Lương, Hiệp Lực, Hợp Thành, Lam Vỹ, Nà Phặc, Nam Hòa, Ngân Sơn, Bắc Kạn, Đức Xuân, Linh Sơn, Quan Triều, Phong Quang, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phượng Tiến, Quang Sơn, Tân Kỳ, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thượng Quan, Trần Phú, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Lang, Văn Lăng, Vô Tranh, Yên Trạch.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có các xã, phường: Ba Ngòi; Bác Ái, Bác Ái Đông, Bắc Khánh Vĩnh, Công Hải, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Tây Khánh Sơn, Trung Khánh Vĩnh.

Đối với tỉnh Lâm Đồng là các xã, phường: Bắc Ruộng, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Đông Giang, Đồng Kho, Hàm Thuận Bắc, Ka Đô, Nam Thành, Nghị Đức, Sơn Điền, Sơn Mỹ, Suối Kiết, Tân Minh, Vĩnh Hảo.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 10/9, khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Khánh Hoà và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Liên Minh 49,4mm (Thái Nguyên); Cao Dương 43,2mm (Phú Thọ); Măng Dai-Suối Hành 97,8mm, S. Pha km72 70,6mm (Khánh Hoà); Lạc Lâm-Đơn Dương 61mm (Lâm Đồng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Từ ngày 12-13/9, khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Dự báo, trong khoảng ngày 12-13/9, có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, từ ngày 9-11/9, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.