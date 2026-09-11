Mưa lớn ở Bắc Bộ, Trung Bộ có khả năng kéo dài, diễn biến phức tạp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Tây Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Bắc của khu vực Quảng Trị đến Huế.

Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đặc biệt mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Cụ thể, ngày và đêm 11/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngày và đêm 12/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 100mm/3 giờ).

Ngoài ra, trong sáng 11/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Ngày và đêm 11/9, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trên biển, vùng biển Vịnh Bắc Bộ và phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-3m. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-3m.

Ngoài ra, Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực: Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc (Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 29-31 độ C./.

Dự báo vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 80% Dự báo trong khoảng ngày 11-12/9, vùng áp thấp này có khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới tại khu vực giữa Biển Đông, không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão.